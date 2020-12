Así consiguió Coca-Cola cambiar los colores de la Navidad para siempre

No hay una historia concreta que hable de los colores de Navidad. No se trata de que un día, de repente, el rojo y el verde sean declarados los colores oficiales de la festividad. Hay una larga y enrevesada historia detrás de todo esto. La escritora Arielle Eckstut, co-autora de ‘The Secret Language of Color’ (‘El lenguaje secreto del color’), explicó cómo se llegó a esto.

Lo más interesante de la combinación de estos colores navideños es que aúna la belleza de la naturaleza y la crudeza del mundo capitalista. Una unión que afianza la imagen de estos colores en la conciencia colectiva.

Colores icónicos

Cuando pensamos en Navidad y en los climas más fríos, nos vienen a la mente los acebos y las hermosas y características bayas de color rojo brillante que suelen estar en el follaje verde de la planta. Hay una larga historia que vincula al acebo y su utilización, incluyendo el hecho de que se considera que fue la corona de espinas que llevó puesta Jesús. En épocas festivas, ya que el acebo es una de las pocas cosas brillantes que hay en los climas más fríos, se cree que la naturaleza lo ofrece como símbolo, y los paganos ya lo usaban. A día de hoy perdura el pensamiento popular que asocia al acebo con Navidad.

En 1931, Coca-Cola contrata a un artista llamado Haddon Sundblom para reinterpretar a Papá Noel

A la época victoriana a menudo se la vincula con el rojo y el verde de Navidad. Pero, si echas la vista atrás y te fijas, por ejemplo, en los christmas victorianos, no solo verás el rojo y el verde, sino que también combinaciones de azul y rojo, con verde, con blanco… y paletas diferentes. Sí, hay algo de rojo y verde, pero no dominan la composición.

El cambio

Si te fijas también en el Papá Noel de aquella época, tampoco lo verás utilizando su icónica vestimenta roja tal como lo hace ahora. Papá Noel da un salto a principios del siglo XX, cuando muchos artistas lo representan utilizando túnicas rojas. Es entonces cuando se convierte en una figura más alegre y regordeta. Luego avanzamos hasta 1931, y Coca-Cola contrata a un artista llamado Haddon Sundblom para reinterpretar a Papá Noel.

Y entonces sí le vemos como alguien increíblemente rechoncho, alegre y de mejillas sonrojadas, enfundado en su traje rojo. No fue la primera en representarlo así, pero Coca-Cola usó este anuncio como su gran campaña de Navidad e hizo que se viera en todo Estados Unidos. Y es a partir de entonces cuando empezamos a ver los colores rojo y verde redefinidos como los colores de Navidad.

Como puedes ver, todo es una combinación de naturaleza, con esas bayas rojas y el follaje verde, y el mundo capitalista, con Coca-Cola y su brillante túnica roja colocada delante de un color verde en sus anuncios. Todo afianza ambos colores en nuestra imaginación.