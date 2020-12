El test de los animales: lo que veas primero revela algo de tu personalidad

Este nuevo desafío tiene como objetivo poner a prueba tu instinto para saber más acerca de tu personalidad y de tu forma de ser

Un nuevo test psicológico te propone mirar una ilustración y responder qué es lo primero que ves en la imagen. Dependiendo de tu elección, podrás conocer el lado oculto de tu personalidad.

Al mirar la imagen, mencioná rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un gato, un conejo o un perro? Y a continuación, leé lo que significa.

¿Qué ves primero en esta imagen?

¿Qué viste primero?

Gato

Si lo primero que viste fue un gato, sos una persona que se destaca del resto por su mentalidad, una bastante liberal y moderna. Sos de los que evitan las limitaciones y los ambientes, en donde te sentís encerrado o atrapado no van contigo. La zona de confort no es para vos, ya que siempre estás buscando nuevas aventuras y desafíos para poner a prueba tus capacidades. Estás convencido de que la gente puede cambiar y mejorar sin importar los antecedentes que tengan.

Conejo

Sos de los que piensan en todos los detalles y de los que no pasa nada por alto. Te caracterizás por ser bastante objetivo e imparcial a la hora de tomar decisiones, incluso cuando el resultado no es beneficiarte. Te destacás por tu inteligencia y por la lógica con la que resolvés los conflictos. Siempre encontrás una manera correcta de abordar todas las situaciones que se te presentan. Para vos, los errores no están permitidos.

Perro

Te caracterizás por ser bastante fiel y leal con tus seres queridos. Te comprometés con todo lo que hacés y eso, la mayoría de veces, te conduce a los resultados esperados. Tenés un gran sentido de protección y sos muy vulnerable con los que más querés. Por tu círculo más íntimo, sos capaz de sacrificar tu propia felicidad para verlos felices.