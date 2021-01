¿Cuánto ganarán las estrellas de "Sex and de City" por el regreso de la serie?

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis van a ganar más de un millón de dólares por episodio en la nueva temporada de "Sex and the City" para HBO Max.

"And Just Like That…" es el título de esta nueva aventura televisiva de "Sex and the City" cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a "Samantha Jones" en el programa, informó Variety.

Se tratará de una serie limitada de 10 episodios de media hora que explorará "la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad en sus 50 años" de las queridas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis). Michael Patrick King será el productor ejecutivo junto con las actrices.

Este lucrativo salario para las tres estrellas es normal para proyectos de esta naturaleza. Más recientemente, HBO Max supuestamente distribuyó al menos $ 2.5 millones cada uno al elenco de Friends para un especial de reunión retrasado por una pandemia. Además, estrellas como Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart, Reese Witherspoon, Kerry Washington y Steve Carell han obtenido enormes jornadas de pago de 1 millón de dólares por episodio sus papeles en producciones importantes en plataformas como Amazon Prime, Netflix o Hulu.

Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, es muy posible que la no participación de Kim Cattrall se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Parker.

En el año 2018, cuando Parker le dio públicamente el pésame a su ex compañera de elenco por la muerte de su hermano, la ctriz le respondió: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’ Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora".

"Tú no eres mi familia", escribió Cattrall en ese misma publicaciones. "No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de ‘buena chica'".

La propia Sarah Jessica Parker dejó en claro que ella no ha vetado a su ex compañera de reparto por la mala relación que mantienen.

"No, no me cae mal. Nunca he dicho algo así y nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia, pero siempre formará parte de la nuestra. No importa dónde estemos o qué hagamos", le respondió la actriz a uno de sus seguidores.