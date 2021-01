El zodíaco y la personalidad: estos son los signos más tímidos

La timidez se refleja en aquellos a quienes les cuesta socializar o transmitir sus emociones u opiniones. Estos son los signos del zodiaco más tímidos

Es sabido que los signos del zodiaco se diferencian por muchísimas características. Desde su pasión hasta su sensibilidad, cada signo es distinto. Sin embargo, como las relaciones interpersonales en general, estos pueden también encontrar similitudes que los unen.

¿Cuáles son los signos más tímidos del zodiaco

La timidez en el zodiaco

La timidez es una característica que varios signos comparten. La dificultad de expresarse en las situaciones sociales o de manifestar su postura frente a otro se encuentra principalmente en tres signos. Son aquellos señalados como reservados o que prefieren callar antes que hablar.

Cuáles son los signos más tímidos del zodiaco

Tauro

Los taurinos son personas claramente retraídas, sobre todo en contextos desconocidos para ellos como, por ejemplo, en reuniones sociales en las que se codean con gente con la que no tienen confianza.

Son reacios a tener discusiones sin sentido, y eso por eso que optan por guardarse sus opiniones hasta que encuentren un confidente con quien consideren que sí vale la pena compartir.

Cáncer

Las personas de Cáncer disfrutan como ningún otro la soledad, por lo que se los suele tildar de tímidos. Esa visión no es del todo correcta, porque lo que buscan en realidad es paz y tranquilidad, no soledad pura.

Su timidez no implica que no se sepan defender, dado que quienes los molesten conocerán una cara que pocos conocen. Este rasgo no les impide expresarse, así que quienes se metan con cáncer lograrán alterar auténticamente a los de este signo.

Virgo

Virgo es por excelencia uno de los signos más inteligentes de todo el horóscopo, y eso no les saca lo tímido. Sus inseguridades y falta de confianza en sí mismos los lleva a retraerse en sí y los aleja de los demás, excepto los casos singulares en los que sí tienen mucha confianza en ellos.