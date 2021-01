Te animás a descubrirlo: ¿cuál de ellas está mintiendo?

Posiblemente notes en esta ilustración cómo el lenguaje no verbal de una de las señoras, da señales claras de que está faltando a la verdad.

Todos quisiéramos de primera mano, poder darnos cuenta cuándo alguien nos miente y evitarnos así vivir engañados.

Pero aunque no podamos saber a ciencia cierta cuáles son las verdaderas intenciones de los demás, sí hay trucos geniales que nos pueden servir para quitarles la máscara, entre ellos el conocimiento del lenguaje no verbal.

A continuación, fíjate en el dibujo, no hay límite de tiempo, observa cuál señora por su actitud deja notar que está mintiendo, desde tu parecer. Vamos a ver si tu detector de mentiras natural, está averiado o si está en buenas condiciones.

En el dibujo, la misma señora tiene un lenguaje no verbal diferente en cada caso, sólo en uno de ellos, no está siendo sincera. Te serán de mucha ayuda los siguientes puntos que te vamos a mostrar, para que puedas identificar a un mentiroso en potencia:

- Por lo regular, cuando la persona miente se siente incómoda

- Hay que decir que no siempre es así, hay personas con trastornos de personalidad que disfrutan mentir, no sienten culpa y les satisface manipular a los otros con engaños. Pero quien no tiene este padecimiento, por lo regular, ser pone nervioso.

- Cuando alguien se rasca alguna zona de la cara o la cabeza

- Hay que tomar en cuenta que dicho individuo no tenga por hábito, la costumbre de rascarse. Pero de no ser así, si lo hace, o si comienza a jugar con alguna parte de su cuerpo o algún objeto como un anillo, es muy posible que esté mintiendo.

- Cuando evita el contacto visual o se aclara la garganta

- Hay que determinar por qué motivo se aclara la garganta ¿Ha tenido o tiene catarros? Si en algún momento evita mirar a los ojos,¿Es porque está tratando de recordar algo? ¿pudiste darte cuenta de en qué caso la señora está mintiendo? Aquí te lo dejamos

Ella está mintiendo en el último caso. En el primero, sus brazos están cruzados y es señal de seguridad. En el segundo, sus manos están tras su espalda y entrelazadas, indicador de timidez. En el tercero, está realmente sorprendida con la boca abierta y cejas hacia arriba. En el tercer caso, se toca así misma, como buscando relajarse y calmarse.