Test psicológico: desubrí qué tipo de inteligencia tenés

Este nuevo desafío visual se hizo viral en las redes sociales por su capacidad de revelar nuestra manera de ser a partir de nuestro subconsciente

Los tests de personalidad son muy populares por su capacidad para determinar cómo son nuestras formas de ser a partir de simples pruebas psicológicas. En este caso, el test analiza si tu inteligencia es analítica o intuitiva.

La diversidad de la inteligencia

Nuestra inteligencia es la que nos permite aprender, tomar decisiones, razonar y formar ideas por nuestros propios medios. Hay distintos tipos de inteligencia, como la analística, la musical, la corporal, intrapersonal, y más.

Si querés averiguar cómo es tu tipo de entendimiento, este test es el ideal para vos. Mirá la imagen rápidamente y definí qué fue lo primero que viste. Tu elección va a determinar qué tipo de intelecto poseés.

Lo primero que veas en esta imagen revelará qué tipo de inteligencia tenés

¿Cómo es mi inteligencia?

Una mujer

Si lo primero que viste fue la cara de una mujer, definitivamente tenés una mente intuitiva. Por lo general, sos seguro a la hora de actuar porque sentís que sabés qué hacer, aunque muchas veces no podés explicar por qué.

Por supuesto que esto no quita que tus planes se puedan ver alterados por inconvenientes de fuerza mayor. Si esto sucede, no dejás que te afecte porque sabés que siempre podés volver al punto inicial y empezar de nuevo. Para hacer, vos si o si te guiás por lo que sentís, incluso aún cuando las cosas parecen no tener una explicación lógica.

Un jarrón con flores

Si lo primero en avistar fue un jarrón con flores, quiere decir que tu mente es puramente analítica. Sos muy controlador y es por ese motivo que te suele costar tomar decisiones.

A diferencia de los que vieron una mujer, desconfiás del instinto y preferís usar otro camino analizando cada detalle de cada situación que se presente. Esto te permite obtener siempre lo que esperabas y que tu entorno no genere muchos problemas.

La manzana

Si la manzana fue lo primero en cautivar tu atención, significa que tenés una excepcional capacidad para encontrar el equilibrio entre la intuición y la lógica. Dominás bien tus sentimientos y escuchás igual de bien a tu instinto, pero esto no implica que dejes de lado la razón: dejás que se complementen para llegar al mejor resultado posible.

Este equilibrio te ayuda a encontrar armonía y paz con vos mismo y el medio ambiente. Tu círculo social te considera un gran consejero y por eso suelen aparecer en busca de asesoramiento y apoyo. Sin embargo, toda la ayuda que das no suele retribuirse, ya que cuando vos buscás apoyo no siempre lo encontrás.