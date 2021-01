¿En qué te fijaste primero?: lo que respondas te dirá cómo actuás frente a una crisis según tu personalidad

No todos actuamos igual frente a una misma situación difícil. ¿Cómo lo harías vos? Este divertido test pone tus características a la luz

En la vida, no todo "es color de rosa". A veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles que pueden desequilibrarnos. No necesariamente tienen que ser momentos malos como la muerte de un ser querido, un despido laboral, o una crisis personal; empezar a convivir con alguien, mudarse a otro país o incluso tener un hijo pueden ser también momentos difíciles porque a pesar de haberlos elegido llevan muchos cambios que a veces son difíciles de atravesar.

Pero frente a una misma situación, no todos actuamos igual. Hay quienes, por ejemplo, se ponen a llorar; otros que gritan; otros que enmudecen; otros que salen corriendo; etc; etc.

¿Cómo eres tú? Mira el siguiente dibujo y descubre más abajo cómo sueles ser en una situación de crisis.

No todos actuamos igual frente a una misma situación difícil. ¿Cómo lo harías vos?

1. Mujer

En un momento difícil, puedes sentir que todo el mundo a tu alrededor se derrumba. Sueles ubicarte fácilmente en el lugar de víctima, pensando que eres el único o más perjudicado, y volviéndote muy demandante con los demás a tu alrededor. Debes aprender a desarrollar más la empatía y no dejar que las situaciones duras te pasen por encima. Respira y recobra el control. Todo pasará; aún lo más difícil.

2. Chimenea

Si has mirado primero la chimenea, sueles ser de las personas que ante una situación difícil, lo único que buscan es huir, de la manera que sea. Puede que a menudo, también, niegues un poco los problemas. Debes aprender que el dolor también es parte de la vida; y que debes ser fuerte para poder enfrentarlo y atravesarlo.

3. Humo

Sueles ser una persona muy dramática. Cuando tienes un momento difícil delante tuyo puede que te pierdas un poco en la atmósfera y no hagas foco en el problema, haciendo incluso que se alargue o intensifique más y más. Debes aprender a quitarle tanta carga a las cosas y simplificar para hacer que esa situación dure lo justo y necesario. No te quedes más de lo debido en el sufrimiento.

4. Ventana superior

Si has mirado primero la ventana superior, sueles ser una persona que frente a un problema puede negarlo una y otra y otra vez hasta que directamente explota. Debes aprender a hacerle caso a tu intuición, hablar las cosas y detener la chispa antes de que explote una gran llamarada que te deje más lastimado.

5. Puerta

Frente a las situaciones difíciles, no pierdes la calma. Quieres mantener el control y eliges fríamente la forma más racional de resolver las cosas. Debes aprender, igual, que mostrar tus emociones no es malo y que buscar controlar todo es imposible.

6. Ventana inferior

Frente a los problemas, buscas huir, pero eliges cómo. Sueles ser una persona más creativa y desarrollar un pensamiento lateral. Si aprendes a usar esta cualidad a tu favor, tienes todo a tu alcance para atravesar un mal momento de una forma muy positiva para ti.