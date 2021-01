¿Podrás resolverlo? Sólo 1 de cada 1000 logra ver el número

Este juego ha acaparado la atención de las redes por su complejidad. Tenés que tratar de encontrar el número escondido en menos de un minuto

Este reto ha dejado a los internautas freezados y pegados a la pantalla de sus teléfonos, tratando de darle forma a lo que ven o a lo que creen ver. Hemos establecido un tiempo para dar con la solución de 30 segundos, máximo 60, pero si no te bastan, puedes durar lo que creas conveniente.

Puede haber una gran diferencia entre lo que creemos ver y lo que realmente es, algo así ha pasado con este desafío, el mismo ha distorsionado la realidad, ha acaparado la atención y ha vencido de cada 1000 usuarios que han intentado resolverlo, nada más y nada menos que a 999. Aquí te dejamos la imagen, para que hagas tu mejor jugada. Suerte... Vas a necesitarla.

¿Ya lo intentaste? Lo más seguro es que tu vista te engañe, como ha hecho con tantos. No nos hacemos responsables de los efectos secundarios que este desafío pueda provocar, entre ellos: mareos y visión borrosa...¡Mentira! Pero si te pasas de la raya y abusas, mirando la gráfica por demasiado tiempo... Te puede dar algo y ésta vez estamos hablando en serio. Si no has dado con el número correcto inténtalo de nuevo, más abajo te dejamos la respuesta correcta.

A éstas alturas, es casi seguro que tienes una idea(aunque sea equivocada) sobre el número que esconde la imagen. Pero tampoco descartes el hecho de que también como ya te dijimos tu vista te juegue una mala pasada.... Porque este es el reto que tiene con temblores y calambres al 99% de los internautas desafiados.

Si ya has durado el tiempo máximo de 60 segundos tratando de descifrar la cifra escondida, detente, descansa y tómate algo para los malestares y no te sientas como uno más del montón, porque puedes estar seguro que no lo eres y no es que estemos tratando de darte ánimos.

Finalmente, el controversial número oculto de la gráfica es...21. Si eso fue lo que te pareció... ¡Felicidades! Eres uno entre mil. En caso de que fallaras, no importa, comparte y desafía a tus amigos.