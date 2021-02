Desafío visual: encontrá el oso sin moño entre todos los peluches en menos de 20 segundos

El último reto visual en viralizarse en las redes pone una vez más a prueba nuestra vista, atención y concentración. ¿Te animás a intentarlo?

Las pruebas visuales se diseñan con el fin de desafiar nuestro poder de concentración y la agudeza de nuestro sentido de la vista. El nuevo reto viral presenta una imagen en la que se observan decenas de osos de peluche con moño, pero uno solo de ellos no lo tiene. El desafío recae en eso mismo: descubrir dónde está escondido el oso sin moño.

Encontrá al oso sin moño

Para realizar la prueba tenés solamente 20 segundos, y para hacerlo más divertido te recomendamos hacerla al mismo tiempo que un familiar o amigo y jugar juntos. Para hacer este test, escaneá la imagen entera, oso por oso, y encontrá al infiltrado.

Encontrá el oso sin moño para completar el desafío en menos de 20 segundos

¿Necesitás una mano? Si tus ojos se están mareando en el mar de osos, te damos una pista: el peluche que estás buscando se encuentra rodeado de moños azules y rosas.

¿Te rendís? Esta es la solución

Si hasta ahora no lo encontraste y te das por vencido, no te preocupes. Lo creas o no, la gran mayoría de las personas que se someten al mismo no logran realizarlo con éxito, y por eso te revelamos a continuación la ubicación exacta del oso sin moño.

Respuesta: el oso está escondido abajo a la derecha. ¿Lo habías visto?

El único oso de la imagen que no tiene un moño está escondido en la parte inferior de la misma, casi en la esquina derecha. ¿Ahora lo ves?