Se quebró Florencia Peña cuando contó la situación de Karina Gao, que está en coma inducido por Covid-19

La conductora de Flor de equipo rompió en llanto mientras contaba la dura situación de salud en la que se encuentra su compañera, Karina Gao

Este viernes Karina Gao, una conocida influencer del mundo de la gastronomía, contó que entraría en un coma inducido por el cuadro de Covid-19 que padece. Con 36 años, la mujer se encuentra atrevesando horas dramáticas luego de haberse contagiado coronavirus durante su quinto mes de embarazo.

La influencer comparte pantalla con Florencia Peña, conductora del ciclo Flor de equipo, que va por Telefé de lunes a viernes. La ex protagonista de Casados con hijos comenzó la emisión del viernes con esta noticia. Si bien ya se conocía la situación de la cocinera e influencer -que había compartido varias historias en su cuenta de Instagram-, Florencia Peña quiso hacer una referencia a esta dura realidad, ya que se trata de una compañera de programa.

Pero a los pocos minutos las lágrimas se hicieron incontenibles y no pudo continuar con el relato.

Karina Gao es influencer y se encuentra internada por un severo cuadro de Covid-19

Qué dijo Florencia Peña

"Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien", afirmó la conductora. En ese momento se quebró en llanto.

"Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como ella es, toda su evolución en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar", dijo, entre sollozos, la conductora del ciclo.

A su vez, continuó: "ella, con su alegría de siempre, nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. Entonces ahora el cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave".

La última publicación de Karina Gao, antes de entrar en un coma inducido

Fue en ese momento cuando Peña no pudo continuar y debió pasar la palabra a una de sus panelistas, Nancy Pazos. Fue Pazos quien continuó con el relato y detalló un poco más acerca del cuadro que en este momento atraviesa Karina Gao.

"El miércoles pasado Kari detecta que tiene fiebre, le da positivo el hisopado, ya no tenía olfato. La empiezan a tratar en la casa. A los tres días de fiebre deciden internarla. Pasó internada 4 días, la fiebre seguía sin ceder, hace 48 horas la mandan a terapia por prevención y la última tomografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones es muy complejo", afirmó Pazos.

"Cuando está avanzado como el de ella [en referencia a su embarazo], que está de 25 semanas, el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá. Los médicos no lo pueden creer, me dijeron desde Osde que es el primer caso de una embarazada que se les complica tanto. El gran tema es que los pulmones de Kari están muy atacados por el Covid y decidieron intubarla para que ella, sus órganos y su bebé dejaran de sufrir", finalizó la periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karina Gao (@karinagao)

Un poco de la carrera de Karina Gao

La joven nació en China, pero desde el año 1993 vive en Argentina. que vive en el país desde 1993. Tuvo un paso por El gran premio de la cocina, pero básicamente se hizo conocida a través de su rol como influencer en Instagram.

Su cuenta gastronómica es @monpetitglouton, aunque también tiene una cuenta personal con su nombre y apellido en la que comparte fotos más personales.