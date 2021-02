El test de las casas: descubrí si vas a cumplir el sueño de tu vida

Este nuevo test psicológico ofrece la posibilidad de arrojar una moneda a un pozo de agua, una tradición que lleva cientos de años

En la antigüedad se creía que el agua estancada tenía propiedades curativas y, alrededor de ello se fue creando una especie de superstición donde las personas arrojaban una moneda a un estanque o pozo de agua y pedían un deseo.

Dado que la creencia estaba en que el agua estancada tenía propiedades curativas, en un principio se pedía por la salud pero luego los deseos fueron de menor a mayor hasta convertirse en la creencia que hoy día conocemos.

Teniendo esta pequeña introducción, te proponemos que elijas un pozo donde tirar tu moneda. Son seis las opciones y, en base a tu respuesta, podés ver debajo los resultados.

El test de las casas te ayuda a saber si cumplirás tu sueño

¿Qué casa elegiste?

Pozo 1: "no bajes los brazos" o "no está muerto quien pelea" pueden ser dos frases que aplican a esta elección. Hace todo lo que esté a tu alcance para cumplir con tu deseo, aunque parezca que las cosas no van a funcionar. Seguí intentando.

Pozo 2: establece prioridades a tus deseos y pensa bien cuál sería el mejor y el más urgente a cumplir. El camino hacia el objetivo no va a ser nada fácil. Vas a tener que remar para llegar a buen puerto.

Pozo 3: apoyate en tus seres queridos. Muchas veces, las personas que nos rodean y que nos hacen bien son la clave para poder llegar a nuestro objetivo. De hecho, creería que siempre es bueno tenerlos cerca y apoyarnos en ellos.

Pozo 4: tu amabilidad cumple un rol más que importante para conseguir tu objetivo. Si logras transformar esos pensamientos positivos en acciones vas a lograr salir adelante y vas a estar más cerca de tu deseo.

Pozo 5: lo más importante es no quedarte quieto. Tené en cuenta que cada una de las ideas que lleguen a tu cabeza, vas a poder hacerlas realidad con mucho entusiasmo y optimismo.

Pozo 6: tu deseo se va a hacer realidad, aunque va a tener que desarrollar un poco más la paciencia. Pero ojo, no te quedes esperando porque nada llega solo.