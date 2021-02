Test de personalidad:¿cómo actuarías? tu reacción dirá mucho de tus puntos fuertes y débiles

Te presentaremos una situación y la opción que elijas te dará información sobre cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu personalidad

Imaginate la siguiente situación: recibiste una nota que dice: "hoy a tal hora en tal lugar, es de vida o muerte". Cuando llegás al lugar de la cita, te encontrás con una sala vacía en la que sólo hay una puerta y está cerrada:¿Cómo actuarías? Elegí el personaje que más se acerque a tu reacción y descubrí tus mayores virtudes y defectos. Aquí está la imagen.

1) Intentás entrar a la fuerza

Sos una persona muy decidida y a su vez segura de sí misma. Tenés confianza en tus capacidades y el miedo no te paraliza. Tu manera de reaccionar ante la situación descripta dice que sos impulsivo y como tal no te detenés a pensar las cosas dos veces. Te dejás llevar por tus sentimientos y cuando algo te sale mal, te preguntas por qué y es porque no analizaste, sólo actuaste sin meditar.

2) Tratás de escuchar lo que hay del otro lado

Eso nos dice que sos alguien precavido, no te gusta estar dando pasos en falso, necesitas tener mucha información antes de actuar y sos una persona muy intelectual. Te cuidas mucho para no errar en tus decisiones, optas por hacer algo cuando estás completamente seguro.

El problema con vos es que con frecuencia tardas demasiado en decidirte. Querés que todo salga a la perfección y no siempre es posible y por eso te frustrás con facilidad, sin embargo tenés una gran capacidad de resolver los problemas, confiá en vos y en tu intuición.

3) Golpeás la puerta

Se te puede describir como una persona práctica, sencilla e inocente, no te la pasas dándole demasiadas vueltas a las cosas. Sos capaz de aceptar lo que pase sin perder la calma y eso te da una gran ventaja sobre el resto de los mortales. No te preocupás hasta que lo considerás necesario y te la ingeniás para buscar soluciones sencillas.

Eso sí, un poco de impulso no te caería mal. Preferís la seguridad a los desafíos. Si salís de tu zona de confort, podrás sorprenderte con el potencial que está dormido dentro tuyo.

4) Te ponés a gritar y a hacer escándalo

Hay que decirte que sos un poco el prototipo de drama Queen. A vos las cosas no te son indiferentes, te atraviesan, y fácilmente te marcan y eso te vuelve alguien empático, apasionado y deslumbrante. Sin embargo, hay cosas donde lo sano es tratar de evadirlas porque retenerlas es perjudicial para la salud.

Sos además la clase de persona que no deja a nadie indiferente, sea para bien o para mal, porque tu personalidad es magnética, atraés miradas y corazones, pero a veces te pasás de temperamental y no tenés límites. Te gusta tener el control de la situación y te desequilibrás sino es así. Te hará bien tratar de mantener la calma, porque eso no es debilidad, sino todo lo contrario.