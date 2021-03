Insólito cruce entre Patricia Bullrich y Cristina: "Si soy Jessie de Toy Story, CFK es Maléfica"

Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich protagonizaron este miércoles un curioso cruce. Qué se dijeron y cuáles fueron los argumentos

Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich protagonizaron este miércoles un curioso cruce. La vicepresidenta recordó una foto de Bullrich vestida como vaquera y la comparó con Jessie, el personaje de Toy Story.

"Si yo soy Jessie, Cristina es Maléfica", respondió la titular del PRO.

Todo comenzó cuando Cristina encabezó un acto para presentar un espacio de memoria que funcionará en un excentro clandestino de detención de la dictadura. Allí ofreció un discurso en el que no escatimó en críticas a la oposición, específicamente al macrismo.

Bullrich le respondió a Cristina: qué le dijo

Puntualmente, la expresidenta señaló: "A esos que se declaran los mundos libres y republicanos, y los 4 de julio van a festejar la independencia de EEUU. Alguna vestida de vaquera, parece Jessie la de Toy Story. Aunque no, la verdad es que Jessie es mucho más simpática. Mi nieta tiene la Jessie y está es un mamarracho al lado de la muñeca".

Los dichos de Fernández de Kirchner hacían referencia a un acto del 2019 en el Embajada de EEUU al que estuvo invitada la por entonces ministra de Seguridad Bullrich, quien se fotografió usando un sombrero cowboy con el embajador Edward Prado.

Más tarde, en diálogo con el canal TN, Bullrich respondió también en sintonía cinéfila: "Si soy Jessie de Toy Story, CFK es Maléfica. Ese día estaba vestida de gaucha no de vaquera".

Luego, se ocupó de atacar el contenido político del discurso, en particular cuando la vicepresidenta le advirtió al FMI que el país no tiene dinero para pagar su deuda. "Lo más importante de lo que dijo la vicepresidenta, lo que dijo sobre el FMI, estando Martín Guzmán en plena negociación me parece de una enorme irresponsabilidad", lanzó la exfuncionaria.

Y cerró: "Ellos ya negociaron la deuda, por lo cual no se entiende muy bien. Laspina dijo no se entiende como haber negociado en 2020 la deuda hoy tengamos 1500 de riesgo país".

CFK vs Bullrich: el inicio de la polémica

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó hoy el hecho de que "con las únicas vacunas" que cuenta hoy Argentina "son rusas y chinas", agregó que no tiene ni ella ni tuvo el expresidente Néstor Kirchner "anteojeras económicas" y que "nunca" confundieron sus "preferencias personales con los intereses nacionales", al hacer mención a sus viajes a Estados Unidos de vacaciones, durante un acto en Las Flores por el Día de la Memoria.

Acto seguido, aludió a la política macrista Patricia Bullrich y la vaquera Jessie, de las emblemáticas películas de Toy Story. "Jessie es más simpática", declaró Cristina, en una picante chicana que fue recibida con aplausos.

Todo comenzó cuando Cristina explicó a dónde se iban de vacaciones con Néstor, Máximo y Florencia: "Néstor y yo de vacaciones nos íbamos a Nueva York y a Orlando. Néstor disfrutaba como un chico en Disney World. No tenemos problemas con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Déjense de joder con esto de los comunistas".

"Lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales, como hacen otros. Aunque me guste Nueva York, yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina. Son dos cosas que no tienen nada que ver", agregó.

Luego, Cristina agregó: "A esos que se declaran los mundos libres y republicanos, y los 4 de julio van a festejar la independencia de Estados Unidos. Alguna vestida de vaquera, parece Jessie la de Toy Story. Aunque no, la verdad es que Jessie es mucho más simpática".

Y continuó: "La verdad es que Jessie es mucho más simpática. Mi nieta tiene la Jessie y esta es un mamarracho al lado de la muñeca".

Así, sin mencionarla, aludió a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asistió a la ceremonia de 4 de julio del año 2019 vestida con sombrero tipo cowboy.

Patricia Bullrich, en 2019, durante un festejo por el 4 de julio

Otro enfrentamiento

A comienzos de marzo, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su indagatoria por la causa de dólar futuro, Bullrich, quien le pidió al Senado que la suspenda de sus funciones como titular de la cámara alta por "inhabilidad moral" al "generar situaciones de violencia" utilizando ese recinto "para apretar a los jueces".

En declaraciones al programa Solo una vuelta más, del canal TN, Bullrich aseguró que "es absolutamente grave que la Vicepresidenta acuse a los mismos jueces que están juzgándola de la manera que lo hizo, con brutalidad, mala educación y violencia verbal, por lo que creo que ese accionar entra en la figura de inhabilidad moral".

"Quien ejerce la vicepresidencia del país y está siendo enjuiciada en cinco causas genera violencia, agresión y apriete a los jueces, por lo que le pido a los magistrados que tengan valentía, sepan que están protegidos por la Constitución y hagan lo que tengan que hacer", añadió.

En ese sentido, la exministra de Seguridad sostuvo que desde Juntos por el Cambio "tenemos que confrontar fuertemente a la Vicepresidenta en su actitud de hoy y no la podemos dejar pasar", y consideró que es el Senado donde la oposición debería interceder "porque ella utilizó ese recinto para apretar a los jueces".