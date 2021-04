Loco de contento: ¿por qué Marcelo Bielsa no podía parar de reírse en una conferencia de prensa?

El director técnico rosarino Marcelo Bielsa se mostró muy diferente a lo habitual: en medio de una conferencia de prensa este viernes en la previa del duelo entre Leeds United y Liverpool, que tendrá lugar el próximo lunes por una nueva fecha de la Premier League, se tentó de risa y no podía parar.

Esto llamó la atención a todos porque, por lo general, el entrenador suele mostrarse serio e incluso a veces hasta algo incómodo por tener que responder algunas preguntas, y más cuando se dificulta por ser en otro idioma.

Pero esta vez la situación fue muy diferente. En un momento, un accidente en la charla virtual con los periodistas hizo que se mostrara muy espontáneo, y se tentara de la risa, mirando de manera cómplice a su asistente y lanzando algunas palabras en inglés.

????"Excuse me I don't listen." ????Leeds United boss Marcelo Bielsa laughing his head off over a journalist being muted in his press conference as well as speaking English pic.twitter.com/7H29OImTu5 — Football Daily (@footballdaily) April 15, 2021