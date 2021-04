Demanda millonaria: la exorbitante suma de dinero que Redrado le pediría a Luli Salazar

El extitular del Banco Central contrató a Fernando Burlando como abogado y está dispuesto a pedirle un resarcimiento a la actriz. Qué sucedió

El escándalo mediático entre Luciana Salazar y Martín Redrado pasó al plano judicial. Para muchos, sus diferencias se iban a solucionar con un acuerdo extra judicial y que el economista renunciaría a la idea de demandar a su ex pareja por "acoso y desprestigio mediático".

Ahora, todo parece indicar que esto no ocurrirá. Fue Ángel de Brito quien contó en Los Ángeles de la Mañana que este jueves se realizará la segunda audiencia de conciliación para cumplir con las formalidades de la ley pero el economista ya estaría dispuesto a avanzar con la demanda.

"Él no quiere saber nada. Está dispuesto a ir a juicio y la demandaría por 25 millones de pesos. Una suma que en dólares quizás puede no ser tanto para algunos pero sí, es muchísimo", dijo.

"Redrado pone primera y no se calla nada porque contrató a un abogado mediático como Burlando y está dispuesto a pedirle un resarcimiento por lo que considera una campaña de desprestigio con lo que dijo en los programas de televisión, portales y revistas", agregó.

Durante una entrevista que realizó para Intrusos, Fernando Burlando, abogado del economista, reveló: "Cuando una conversación se hace por Whatsapp o telefónicamente tiene connotaciones de reservado e íntimo. El Código Contravencional castiga dar a conocer ese tipo de información porque la privacidad tiene que ser respetada. En este tiempo hemos visto permanentemente que se transgreden situaciones y se expuso la intimidad que tiene connotaciones de reservada".

En plena charla, Salazar llamó por teléfono al programa para defenderse y dar su opinión sobre este tema. "Te estaba escuchando atentamente por lo que supuestamente me van a demandar", aseguró la modelo. El abogado la interrumpió y le dijo: "No necesito que me contestes nada, lo que hago es una tarea jurídica, no te estoy atacando con nada, es objetivo lo mío. Lo puede ver Burlando o la señora que está mirando en su casa".

Muy enojada, la mamá de Matilda afirmó: "Yo tengo abogados que dicen que de ninguna manera puede ir para adelante con las denuncias". Fernando le respondió: "Si los abogados dicen que no, poné a los abogados a charlar así hablamos de igual a igual porque no me causa gracia hablar con vos cuando no sos una profesional del derecho. Yo no tengo que explicarte nada".