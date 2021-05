¡Tremendo! Viviana Canosa a Gustavo Sylvestre: "Chupabraguetas del poder"

"Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas. Quería que Belocopitt diga 'Canosa es una negacionista, le voy a pegar una patada en el c...", disparó

Viviana Canosa estalló contra Gustavo Sylvestre luego de una pregunta que el periodista de C5N le hizo a Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud y uno de los accionistas principales del Grupo América, multimedio al que pertenece A24.

Es que el Gato le preguntó por ciertas personas de su grupo de medios que envían mensajes peligrosos con respecto a la pandemia del coronavirus Covid-19, aunque sin dar nombres propios.

"Inmoral, indecente, cero profesional. Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas. Quería que Belocopitt diga 'Canosa es una negacionista, le voy a pegar una patada en el c...", dijo la conductora.

"'Pero Claudio, decime una cosa, es la vida o la muerte', dice el paparulo este. A ver, Sylvestre, no sé si alguna vez fuiste periodista, pero no lo sos. Intentaste acorrarlar al dueño de este canal. Podrías entrevistar por mail, ¿entendés? Si no repreguntás y le chupas las medias al presidente", comenzó Viviana Canosa su descargo contra el conductor de Minuto uno.

"¿Podrías acorralar a Cristóbal López o a Fabián de Sousa (dueños de C5N) como intentaste acorrarlar a Belocopitt? ¿Qué querías, que diera los nombres de los que puede echar porque pensamos diferente a vos y no tenemos un discurso único, porque no somos chupabraguetas del poder y venimos acá a poner lo que hay que poner?", preguntó furiosa.

"Cada uno dice y hace lo que siente. ¿Te molesta que Belocopitt nos contrate para decir lo que se nos da la gana y con respeto? Sylvestre, vos que le dijiste a los excombatientes de Malvinas que eran unos cobardes, el cobarde sos vos", continuó.

"Nosotros somos patriotas y ustedes son una vergüenza. Así cuentan la guita que les dan por mes, porque es imposible defender lo indefendible y no ponerse del lado de la gente. ¿Quién puede querer que alguien se muera? ¿Cómo la vida y la muerte? Ustedes que no critican el vacunatorio VIP, que aplauden al presidente como chupamedias todo el tiempo y no preguntan, ¿de qué periodismo hablás?", expresó Viviana.

"Te cag... encima si eso te llega a pasar, pañales para adultos", dijo y continuó: "Me gustaría verte con los dueños de tu canal como yo entrevisto a Belocopitt, o con Cristina Fernández de Kirchner, porque con Alberto Fernández ya te vimos, dice lo que vos le decís porque es columnista de tu programa"

"Esto gratis no puede ser, y también se lo digo a Duggan, porque hacen una caza de brujas", lanzó la conductora asegurando que a varios les molesta "ver una mujer empoderada".

"Necesitaba decirlo ahora, porque a mí me dan vergüenza", concluyó la presentadora de A24.