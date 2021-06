Se volvió viral por pedirle a la directora de su hijo que no le enseñe "el sentimiento patrio"

"No le metan esas cosas en la cabecita a mi nene", dijo la joven y agregó que esa clase de actos tiene un objetivo de militarización

El pasado 20 de junio, mientras se conmemoraba en Argentina el Día de la Bandera Nacional, en el marco de la pandemia, una mamá de un jardín maternal realizó un insólito pedido a la directora de la institución que dejó sin palabras al personal, y hasta se convirtió en viral.

En el mensaje que le mandó la mujer a la profesional, le planteó: "Yo quería comentarte que no estoy de acuerdo en que se le enseñe el respeto a la bandera y a los símbolos patrios, son muy chiquitos". Y agregó: "Me parece que el sentimiento patrio tiene un objetivo de militarización que lo rechazo profundamente, sobre todo en los niños, me parece que es nocivo para ellos".

Luego de estas palabras, la mamá del menor sostuvo que sería bueno que se considerara su pensamiento y que lo tengan en cuenta con su hijo: "Si no hay manera de que le dejen de transmitir todo eso, lo tengo que dejar de mandar mañana. ¿O lo puedo mandar igual y hay posibilidad de que a él particularmente no se le transmitan todos esos mensajes?, ¿tenemos el derecho de que a él no lo hagan respetar los símbolos patrios?", cuestionó.

Por último, en el audio que se viralizó, la madre también mencionó: "Entiendo que es un jardín público pero entiendo que es un jardín maternal, él quiere ir al jardín a toda costa porque le gusta pintar", continuó y culminó: "Puede pintar con celeste y blanco pero les pido por favor que no le metan esas cosas en la cabecita a mi nene".

Sobre el tema, Rosario 3 habló con la Ministra de Educación, Adriana Cantero, quien explicó que hoy en día "Hay que trabajar mucho con las mamás, no creo para nada que cuando se trabaja sobre la bandera y la noción de patria se esté militarizando".