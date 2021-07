Escándalo en Reino Unido por insultos racistas a jugadores de Inglaterra tras derrota en Eurocopa

Los tres jugadores ingleses de raza negra que fallaron sus tiros desde el punto penal en la tanda decisiva del Campeonato Europeo ante Italia fueron víctima de racismo en las redes sociales, lo que llevó a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) a emitir un comunicado en que condena el lenguaje utilizado en contra de los jugadores.

Bukayo Saka, de 19 años, uno de los jugadores más jóvenes de la selección inglesa, falló el disparo que le dio el campeonato a Italia y le negó la posibilidad a Inglaterra de alzar su primer trofeo internacional desde la Copa del Mundo de 1966. Fue la tercera falla consecutiva de Inglaterra desde el punto penal en la tanda decisiva, junto con Marcus Rashford y Jadon Sancho.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de una avalancha de insultos aberrantes y "emojis" con imágenes de simios y bananas publicados en las redes sociales luego de la final.

La FA apuntó en un comunicado que estaba "consternada" por el abuso en contra de los tres jugadores. El equipo inglés se arrodilló antes de cada partido de la Eurocopa como muestra de apoyo para ponerle fin a la inequidad racial y el conjunto joven y multiétnico se ganó los corazones de un país vuelto loco por el fútbol hasta antes de la tanda de penales, que tras el fracaso sacó a relucir mensajes de odio demasiado conocidos.

"Haremos todo lo posible para apoyar a los jugadores afectados mientras instamos a castigar a los responsables de la forma más enérgica posible", indicó la FA en el comunicado. "Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para erradicar la discriminación del deporte, pero imploramos al gobierno que actúe con rapidez y adopte una ley adecuada para que este tipo de abuso tenga las consecuencias adecuadas en la vida real".

Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres informó que investiga los mensajes "ofensivos y racistas" publicados en las redes sociales.

El primer ministro, Boris Johnson, condenó este lunes insultos racistas en Internet contra tres jugadores de Inglaterra que ayer erraron en la definición por penales de la derrota con Italia en la final de la Eurocopa disputada en Londres.

"Este equipo de Inglaterra merece ser aclamado como héroes, no ser objeto de ataques racistas en las redes sociales. Los responsables de este atroz abuso deberían estar avergonzados", dijo el líder conservador en un mensaje en su perfil de Twitter.

También el príncipe Guillermo de Inglaterra, nieto de la reina Isabel II, expresó en Twitter su condena a los insultos.

"Estoy asqueado por los insultos racistas dirigidos a los jugadores de Inglaterra tras el partido de anoche. Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable", dijo al tiempo que pidió que todos los implicados tienen que asumir su responsabilidad.

