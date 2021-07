Corinna Larsen contó las presiones recibidas por Juan Carlos I: "me exigió que le devolviera los 100 millones de dólares"

Las desavenencias entre Corinna Larsen y el rey emérito de España siguen ocupando las principales portadas de los medios de aquel país

El conflicto entre Corinna Larsen y el rey Juan Carlos I siguen ocupando portadas de todos los medios españoles. Tal y como relata la ex amante del monarca emérito en una demanda a la que ha tenido acceso El País, éste le exigió que le devolviera 100 millones de dólares que le había regalado.

"Nos reunimos Juan Carlos I, su abogado Dante Canónica y yo el 16 de septiembre de 2014. El ya rey emérito repitió su exigencia de que el regalo de los 100 millones de dólares debía ser devuelto o puesto a su disposición para usarlo", relata Corinna zu Sayn-Wittgenstein en el punto 27 de su demanda civil por acoso, seguimiento ilegal y difamación contra Juan Carlos I.

En el citado escrito se narra lo sucedido en el último encuentro entre Corinna, Juan Carlos I y Canónica , que tuvo lugar el 16 de marzo de 2019 en el hotel Connaught. En el mismo, la lobbista relata que "Canónica dijo que Juan Carlos I nunca le había dicho que los 100 millones de dólares fueran otra cosa distinta de una donación irrevocable y que él había procedido a preparar los documentos sobre esa base y que como administrador de la fundación Lucum nunca habría autorizado la transferencia".

Un testimonio que continúa: "Canónica le dijo a su cliente que era una donación irrevocable legalmente hablando y que esos fondos no podían ser utilizados para beneficio suyo".

Un consejo que, según la versión de Larsen, no fue bien recibido por el rey emérito: "El acusado se mostró extremadamente molesto con el consejo de Canónica. Y más tarde, ese mismo día me llamó y me dijo que las consecuencias no serán buenas si ella se negaba a hacer lo que él quería", expone en la demanda.

Una cantidad que fue transferida a Corinna en 2012, y según contaba Informalia hace unos meses, aquel dinero que le había dado el rey saudí por "gratitud" no era más que un traspaso dentro de la pareja para estar cubiertos económicamente y al máximo nivel de riqueza durante su futura convivencia.

No obstante, según la denuncia, y sin seguir el asesoramiento legal recibido, Juan Carlos I "la presionó para que le devolviera los regalos que le había hecho o el uso de los 100 millones de dólares para hacer pagos de parte suya".

Un par de semanas después del encuentro, Corinna se enteró de que el padre de Felipe VI "diseminaba acusaciones falsas en el sentido de que ella le había robado dinero".

"Corinna estaba temerosa y dispuso de agentes de seguridad"

El 5 de marzo de 2019 el rey Felipe VI recibió un comunicado de los abogados de la examante donde le informaban de los fondos en dos fundaciones donde figuraba como beneficiario (Lucum y Zagatka). Según el escrito, el marido de doña Letizia entregó la carta a su padre, quien llamó por teléfono a Corinna y se trasladó a Londres el 16 de marzo de 2019 para reunirse con ella.

"Corinna estaba temerosa y dispuso que agentes de seguridad estuvieran en las instalaciones de su vivienda", añade la denuncia.

Según se ha podido conocer a través de dicha demanda, la empresaria informó verbalmente en septiembre y octubre de 2018 a los servicios de inteligencia británicos de los presuntos seguimientos y vigilancia ilegal, y en agosto de 2019 lo volvió a hacer por escrito.

Siguen los problemas para Juan Carlos I

Respecto a los regalos que el rey emérito le hizo a la que por entonces era su amante, el escrito relata que cuando Juan Carlos I fue operado de un tumor beningno en el pulmón en 2011, el rey le dijo a Corinna que quería reorganizar su testamento para poder dejar una parte de su herencia para ella y su familia después de su muerte. "Pero estaba preocupado porque su familia cuestionaría cualquier cosa que le dejase a ella en el testamento. Y comenzó a hacerle regalos: obras de arte, esculturas, joyas y una contribución financiera para su apartamento en Londres", expresa la demanda.