Venezuela ordenó la captura de un periodista por comentarios sobre Antonela Roccuzzo

El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, pidió la imputación del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli

El régimen de Nicolás Maduro, pidió la captura e imputación del periodista Fernando Petrocelli por "violencia simbólica y promoción al odio" por comentarios sobre Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió la captura del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli por "violencia simbólica y promoción al odio" tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra Antonela Roccuzzo.

Petrocelli, de origen venezolano, pero residenciado en Argentina, había retuiteado a un usuario que proponía "cantos picantes" contra la selección argentina, en base a la figura de la mujer de Messi.

"Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella (sic) Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI", escribió Saab en Twitter, y acompañó el mensaje con una captura del retuit.

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

Criticado por cientos de usuarios, Petrocelli borró el tuit, y escribió una disculpa antes de la orden del fiscal de la dictadura.

"Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", expresó.

El partido

La Selección argentina de fútbol visitará a Venezuela en un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumo al Mundial de Qatar 2022 en el cual buscará quedarse con el triunfo para acercarse al líder Brasil, equipo al se se enfrentará el próximo domingo en la ciudad de San Pablo.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en la ciudad de Caracas a partir de las 21:00 con arbitraje del uruguayo Leodán González, que tendrá como asistentes a sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi, y será televisado en directo por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports. El partido tendrá la particularidad de que tendrá público, ya que en el mencionado estadio se permitió un aforo del 30 por ciento, por lo cual habría un máximo de 6.000 espectadores.

El equipo argentino está segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias -los primeros cuatro van directo al Mundial-,con 12 puntos (tres victorias y tres empates), a seis del líder perfecto Brasil, mientras que Venezuela suma 4 unidades.

Tras jugar en Caracas, la Selección nacional se medirá frente a Brasil el domingo 5 de septiembre en el Estadio Cicero Pompeu de Toledo en la ciudad de San Pablo frente a Brasil por la sexta jornada y el jueves 9 recibirá a Bolivia en el estadio de River por la décima fecha.

Argentina busca un nuevo triunfo por las eliminatorias

El técnico Lionel Scaloni no dio a conocer la formación que jugará frente a Venezuela de la que no serán parte Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes deben cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y sus lugares serán ocupados por Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

Scaloni probó un equipo tentativo en la primera práctica que tuvo a todos sus dirigidos y las dudas que no despejó pasan por saber si jugará Nicolás Tagliafico o si estará Marcos Acuña, mientras que además pelean por un lugar en el once inicial Giovanni Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás González.

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni evaluará a los futbolistas para poder administrar esfuerzos, ya que se trata de una ventana internacional atípica, que tendrá tres partidos en vez de los dos habituales, para recuperar la fecha postergada de marzo.

En tanto, el plantel argentino tiene seis jugadores con amarilla que, en caso de ser amonestados frente a Venezuela, se perderían el clásico del domingo ante Brasil y ellos son Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

El elenco venezolano recibirá a la Argentina, tras lo cual visitará a Perú el próximo domingo y luego a Paraguay, el 9, y buscará ganar para salir de la novena posición que actualmente ocupa.

El entrenador Leonardo González, quien dirigirá interinamente tras la renuncia del portugués José Peseiro, no tendrá disponible a tres jugadores por lesión, uno de ellos, el capitán del equipo Fernando Aristeguieta, quien sufrió una fractura del maxilar y del arco y piso de la órbita derecha.

Tampoco estarán Darwin Machis, por una distención del bíceps femoral derecho, y Yordan Osorio, quien tiene un esguince grado dos del tobillo izquierdo y debido a las tres ausencias, entraron en la lista Jan Hurtado (Bragantino-Brasil), Freddy Vargas (FC Dallas-Estados Unidos) y Jhon Chancellor (Brescia-Italia).