La China Suárez rompió el silencio: cuál es su versión del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras ser el centro de las criticas los últimos días por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz salió finalmente a la luz

Luego de cuatro acalorados días tras el escandalo destapado por la modelo Wanda Nara, que involucró a su marido, Mauro Icardi, con Eugenia La China Suárez, las partes del rompecabezas se van armando.

Y es que la propia Suárez salió a la luz tras días en silencio y se expresó a través de sus redes sociales para dar a conocer su versión del conflicto marital.

La actriz, instalada en España desde hace un mes tras separarse de Benjamín Vicuña, publicó un mensaje en Instagram para acallar las teorías y las critícas hacia su persona sobre el affaire virtual que habría tenido con el futbolista del París Saint-Germain.

La "China" Suárez salió a aclarar el escandalo con Icardi en sus redes sociales.

Las publicaciones de "la China"

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", inició Suárez con su descargo.

"He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal es miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", continuó la exnovia de Vicuña.

En su publicación, quien participase del conocido programa Teen Angels, dejó entrever lo que le habría dicho Icardi para iniciar los chats. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos", detalló.

"Siento un dejá vú infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo la profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio, dejando que me comieran los lobos", prosiguió la China, que ya estuvo señalada anteriormente en escándalos semejantes con Vicuña y Nicolás Cabré.

Los primeros descargos de La China Suárez en Instagram. Capturas: Infobae

"Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", denunció indignada la mujer acusada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Y añadió: "Parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar"​.

"El costo de sostener la imagen de familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o que cometió un desliz. En ese precio quedan bien parados todos", sumó Suárez.

"Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que siempre han sido mi prioridad me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más, porque sé que somos muchas las mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa nos juzga", fue otros de los posteos de la actriz que también fue protagonista en Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece, 2019).

Capturas: Infobae

En linea con lo anterior, detalló: "Sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es completamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esto".

"Asumo mi inexperiencia, mi falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de los conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder", apuntó la China contra Mauro Icardi, así como de otros hombres .

"Como dicen ahora: ser empoderada no tiene con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio", sintetizó la artista, en un parrafo que apuntaría contra Nara.

Capturas: Infobae

El origen del escandalo

En su programa, Ángel De Brito mostró una captura del chat de Telegram que habría sido el causante definitivo de la ruptura de la pareja. Y confirmó que el mismo fue con la actriz Eugenia "La China" Suárez. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan", se lee en el chat de la aplicación. A lo que él responde: "jajaja ¿para qué? Ya me aburrió la joda".

Supuesto chat entre la China Suárez y Mauro Icardi vía Telegram. Fuente: Los Ángeles de la Mañana

"Wanda dejó a Mauro por los mensajes que encontró en Telegram. La tercera en discordia es la China Suárez, la zorra de la que habló Wanda en sus historias es la China", arremetió Yanina Latorre, quién, a su vez, develó que amigas de la actriz, están "furiosas y enojadísimas". Una de ellas sería la propia Paula Chaves.

"Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", sería el mensaje de la pareja de Peter Alfonso.

Asimismo, la panelista indicó que la pelea entre el futbolista y su representante no tendría vuelta atrás. "Esta mañana, Wanda le pidió el divorcio y cada día está más enojada. Él la amenaza con que va a dejar el fútbol si no lo perdona. Pero bueno, ella está en Milán con su amigo Kenny Palacios y sus dos hijas mujeres", sintetizó.

Concretamente la modelo escribió un mensaje en sus historias de Instagram que cayó como una bomba: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Luego se arrepintió y borró la historia, aunque finalmente volvió a publicarlo. El conflicto habría iniciado con un simple intercambio de likes en Instagram, que terminarían por desembocar en la revelación de los chats.