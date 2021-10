Un futbolista profesional se declaró homosexual: de quién se trata

Joshua Cavallo, jugador australiano del Adelaide United, declaró abiertamente que es gay. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter en donde decidió publicar una extensa carta y a su vez difundió un video en donde también aclara su situación sentimental. De esta manera Josh es el primer jugador activo en hacerlo, hasta el momento.

"Hola a todos, aquí Josh Cavallo. Estoy en mi casa en Adelaide. Hay algo personal que debo compartir: soy futbolista y soy gay. De chico, siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Sólo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad", comenzó redactando el lateral.

Lamentablemente en el mundo del fútbol confesar abiertamente que un jugador es gay sigue siendo el tabú principal para chistes y discriminación de las hinchadas de los equipos. Por este motivo el mensaje de Josh recibió el apoyo de varios jugadores como Piqué, Griezmann y el jugador de basquét Pau Gasol.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021