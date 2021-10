¿Qué dijo Guillermo Coppola, tras el primer episodio de "Sueño Bendito"?

El exrepresentante del futbolista dio su visión sobre la esperada biopic que se estrenó por Amazon Prime. ¿Se parece a la realidad?

Luego de dos años de mucha espera y una gran polémica mediante finalmente "Sueño Bendito" la serie que cuenta la vida de Diego Armando Maradona vio la luz.

Tras un gran lanzamiento, en el día de ayer se pudo ver el primer episodio de los 10 que compondrán esta primera temporada.

En el mismo pudimos ver los inicios de Diego, su vida en Villa Fiorito y mediante flashback, un Maradona ya de 40 años, interpretado por Juan Palomino, en un momento traumático de su vida: Su internación en Punta del Este, cuando llegó al Hospital sin casi signos vitales.

Sin embargo esas horas dramáticas de aquel año 2000 muestran a un Guillermo Coppola, interpretado por Jean Paul Noher, de una manera particular.

Lejos de la preocupación y dolor por el momento crítico de su gran amigo, podemos ver a un Coppola preocupado por preservar el hermetismo alrededor de la figura de Diego, y su rotunda negación por ser trasladado de urgencia por medio de una ambulancia donde podrían asistirlo y en cambio, opta por llevarlo en su auto, no sin antes parar a cargar nafta y tomar un café.

Ante estas escenas, Coppola fue consultado por Mitre Live y dio su parecer: "Todo lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta", comenzó respondiendo.

"Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue ´Guillermo me salvó la vida´, pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos", dijo y agregó contundente: "Yo no tomo café", además.

Luego, señaló: "Eso fue un acto de rapidez que me llevó a un subir a una camioneta en donde eran más de tres. Éramos cinco, no fue como se mostró y la idea fue llegar rápido al Cantegril a donde los médicos le salvaron la vida".

Pero para sintetizar cerró: "Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mí una serie autorizada por Diego no tiene críticas".

Sueño Bendito es exclusiva de Amazon Prime Video y ya están disponibles los primeros cinco capitulos en la plataforma.