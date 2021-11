Lucas Pratto dijo que el mejor DT que tuvo no fue Gallardo: ¿a quién eligió?

Si bien considera que Gallardo fue el mejor líder desde el punto de vista de la estrategia, el futbolista prefiere a otro entren

El delantero de Vélez, Lucas Pratto, eliigió destacar la figura de Marcelo Gallardo como entrenador durante su paso por River. No obstante, lo puso por debajo de otro director técnico a la hora de elegir quién fue, a su criterio, el mejor entrenador.

"Marcelo Gallardo es especial como persona. Tiene una energía diferente", comenzó el ahora delantero de Vélez Sarsfield. Y continuó: "Para la gente de River es lo máximo, se lo ganó. Ha armado en estos siete años un equipo recontra competitivo y ha ganado todo con merecimientos. Y es muy hincha del club".

Además, en diálogo con un programa de TyC Sports, el futbolista señaló: "Yo creo que para los hinchas no hay nada más lindo que tener un entrenador así, que te represente y que sea hincha, más allá de ser buen o mal entrenador, pasa más por lo estratega y por el liderazgo".

Marcelo Gallardo

La salida de Pratto de River

Cabe recordar que Lucas Pratto no se fue en buenos términos de River. En aquel momento, se fue para el Feyennord, un club de Países Bajos, y tras una dura lesión tuvo que regresar.

"Esperaba un llamado de Gallardo después de la lesión, pero por una cuestión de cómo soy yo, pero no me defraudó nunca", explicó. Sin embargo, continuó con una aclaración: "La gente piensa que me fui porque estoy peleado, pero son decisiones. Yo hubiese decidido quedarme, a veces pensás grupalmente y a veces individualmente".

Finalmente, aclaró: "Él no quería utilizarme como yo quería y cada uno tomó una decisión, pero no quiere decir que yo esté dolido ni que él tomó una mala decisión. Nos quedó una charla pendiente, me gustaría, por la relación que teníamos, porque siempre fuimos personas que nos respetamos mucho, pero si no pasa no estoy enojado".

Entonces, ¿a quién elige como entrenador?

Lucas Pratto eligió al "Tigre" Gareca como su entrenador preferido, incluso por encima de Marcelo Gallardo

"Como estratega, Gallardo es el mejor técnico que tuve, pero como completo me quedo con Gareca", reconoció Lucas Pratto. Es importante tener en cuenta que con el "Tigre" fue campeón con Vélez del Inicial 2012, de la final contra Newell's que le valió el título de campeón 2012/13 y de la Supercopa Argentina de ese año.