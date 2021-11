Pornhub: cómo es el sitio web que superó en búsquedas al Covid-19 y cómo llegó a lograrlo

De acuerdo a los datos de la compañía, la web tiene un promedio diario de 130 millones de visitas de personas de todas partes del mundo

Según datos de la propia compañía, acceden a la página un promedio de 130 millones de personas de todas partes del mundo y de niveles socioeconómicos muy diferentes.

El pasado 4 de octubre, las aplicaciones Facebook, Instagram y Whatsapp (todas propiedad de la empresa que ahora se conoce como Meta) se cayeron en prácticamente todo el mundo. En cuestión de minutos, las acciones de la compañía empezaron a caer en picado y su propietario, el magnate Mark Zuckerberg, veía cómo su fortuna se reducía aproximadamente us$ 5.900 millones.

Durante las cerca de seis horas que estas redes sociales estuvieron inutilizables, el número de visitas de otra plataforma no paró de crecer. Se trata de Pornhub, la página líder a nivel mundial en contenidos para adultos, que registró un aumento del 10,5% del tráfico ese día, lo que se traduce en medio millón de usuarios extra cada hora.

De todas maneras, no se trata de un fenómeno aislado. De hecho, estos datos son solo una muestra más de cómo este sitio web se ha consolidado como una de las páginas más visitadas del mundo. Cada día, de acuerdo a los datos de la propia compañía, acceden a la página un promedio de 130 millones de personas de todas partes del globo y de niveles socioeconómicos muy diferentes.

Pornhub se transformó en uno de los sitios más visitados del mundo

Esto suma un total de 3.500 millones de visitas mensuales y 36.000 millones al año. Y aunque el último informe anual publicado por Pornhub es el de diciembre de 2019, todo indica a que las cifras van en aumento. Sobre todo si se tiene en cuenta que durante el inicio de la pandemia su tráfico diario aumentó una media de un 5,7% con respecto a un "día normal" en todo el mundo.

El mayor pico de visitas se alcanzó a finales de marzo de 2020, justo después de que Pornhub anunciara que los usuarios de países como Italia, España o Francia (por entonces bajo la cuarentena más estricta) podrían acceder de manera gratuita a su contenido premium durante lo que durase el confinamiento.

¿Cuál fue el fin de esta decisión? "Fomentar que la gente se quedase en casa y mantuviese la distancia social", habían dicho desde la web para adultos. Solo en España, que ocupa el número 12 de la lista de países (encabezada por Estados Unidos) que más acceden a la web, el tráfico alcanzó un crecimiento del 61% por encima de la media diaria habitual.

Si estos no son suficientes para demostrar la popularidad de la página existe otro ejemplo aún más evidente: en invierno de 2020, Google registró más búsquedas de Pornhub que de coronavirus o de Donald Trump en Estados Unidos.

El éxito de esta plataforma en un momento de la historia en el que acceder a contenido sexual es tan sencillo como escribirlo en el buscador, lleva a preguntarse qué es lo que hace especial a Pornhub. Hay quien dirá que es su oferta gratuita la que la ha llevado a acumular más de 100 mil millones de visualizaciones al año, algo así como si cada habitante del planeta hubiese visto cerca de 12,5 videos.

El sitio web Pornhub tiene cerca de cinco millones de usuarios premium

Sin embargo, desde 2015, se estima que más de cinco millones de personas de todo el mundo se han suscrito al servicio premium, que permite acceder a vídeos exclusivos por us$11,5 al mes.

Desde la plataforma siempre han presumido -y así se reconoce en sus informes anuales- de las enormes cantidades de vídeos que se publican cada minuto. De hecho no exageran: solo para ver el contenido nuevo subido en 2019 una persona necesitaría 169 años. De todos modos, a pesar de haber ido aumentando exponencialmente su oferta (hasta tal punto que hace un par de años se llegaron a ocupar unos 18.073 terabytes de espacio al día), lo cierto es que a finales de 2020 la plataforma tuvo que modificar su estrategia de "cuanto más, mejor".

Esto sucedió después de que el periodista Nicholas Kristof hiciera una denuncia en un artículo del The New York Times en la que afirmaba que se podían encontrar casos de explotación sexual, maltratos y violaciones en la plataforma. Luego de la publicación del artículo, Visa y Mastercard bloquearon los pagos de sus tarjetas en el dominio Pornhub, que respondió eliminando más de dos tercios de todos sus vídeos, sobre todo los de los servidores no identificados. De este modo, en tan solo 24 horas, el portal pasó de tener cerca de 13 millones de vídeos a 3 millones.