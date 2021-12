Papelón en el sorteo de la Champions Legue: ¿cómo quedaron los cruces de octavos de final?

Tras un insólito error que obligó a repetir el sorteo, se definieron los cruces de octavos de final de la Liga de Campeones y el astro argentino Lionel Messi, esta vez con la camiseta del Paris Saint Germain de Francia, se volverá a enfrentar con el Real Madrid de Espana.

Además, el RB Salzburgo se medirá con el Bayern Munich, Benfica con Ajax, Chelsea con Lille y el Atlético de Madrid de los argentinos Diego "Cholo" Simeone, Rodrigo De Paul y Ángel Correa chocará con el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que en primera instancia había quedado emparejado con el PSG de la "Pulga".

Completarán la fase los duelos entre el Villarreal de Gerónimo Rulli y Juan Foyth y la Juventus de Paulo Dybala, el Inter de Lautaro Martínez frente al Liverpool y el Sporting de Lisboa ante el Manchester City de Josep Guardiola.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021