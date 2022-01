Ivana Nadal no podrá quedarse a vivir en los Estados Unidos: los motivos

Ivana Nadal comenzó el 2022 con una vida completamente renovada en Miami, Estados Unidos, ciudad a la que se fue a vivir con su novio, Bruno Siri, para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la modelo e influencer debe regresar a la Argentina porque le cancelaron la visa.

En un posteo de finales de diciembre del año pasado, Nadal celebró su drástico cambio de vida con una serie de fotos desde su flamante casa y algunas palabras en inglés: "New feellings... new home" (en inglés, "Nuevos sentimientos, nuevo hogar"). Al final del mensaje, agregó el emoji de una palmera, el árbol típico de ese destino turístico muy elegido por los argentinos.

Incluso antes de viajar, decidida a dejar su pasado atrás, Ivana puso en venta su departamento en la provincia de Buenos Aires. Para darle impulso al aviso de la inmobiliaria que está a cargo de la operación, lo replicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, un detalle de la publicación llamó la atención de sus seguidores, que no le dejaron pasar un error y se volvió viral en cuestión de horas.

"Muy buenos días. Quería contarles que está a la venta mi departamento ubicado en Olivos. A tres cuadras de Unicenter y de la General Paz", escribió la famosa. Y los usuarios la llenaron de críticas por la supuesta ubicación. "Nunca vi el Unicenter tan cerca de la General Paz, pero bueno, debe ser cuando vibra alto"; "¿Tres cuadras de Unicenter y de la General Paz? ¿Le pusieron ruedas al Unicenter para acercarlo a la General Paz?"; "¿A tres cuadras de Unicenter y tres de la General Paz? Algo no me cierra. ¿Será que a la Panamericana le habrán cambiado el nombre?"; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Sin importarle las críticas de sus seguidores, la modelo se tomó un avión a Miami con su pareja y se instaló en las cercanías de Haulover Beach Dog Park, una zona de playas de más de 72 hectáreas. Sin embargo, los planes cambiaron radicalmente a raíz de una información que se conoció en las últimas horas.

Qué sucedió

La periodista Marina Calabró señaló en su columna de radio Mitre que la influencer recibió un e-mail de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina en el que le informaron que le cancelaban la visa. "Ivana Nadal hace poco estuvo en las playas de Miami y los portales largaron información acerca de que estaba desarmando posiciones en Argentina, vendiendo su departamento, su auto y pertenencias, porque se iba a radicar a Miami", explicó Calabró y agregó: "Bueno, hay un audio que tenemos en exclusiva".

En la nota de voz se puede escuchar a la asistente de la modelo, encargada de solucionar el repentino inconveniente, que comienza preguntando: "¿Por casualidad conocés a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos acá en Argentina?". Y continúa: "A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció, aparte de todos los medios de comunicación, que ella estaba viviendo instalada allá y que había puesto en venta todas las cosas acá. Y nada, eso es mentira porque estamos acá y ella tiene su casa y todo".

Te puede interesar Cómo hacer que el ventilador eche aire frío con un sencillo truco

"Sí está en trámites de vender, pero todavía está todo a su nombre. Sí tenemos planes de irnos para allá pero aplicando a visa de talento, todo legal -aclaró la asistente-. Y ahora esto nos estaría cag... un poco todo porque si a ella no le vuelven a dar la visa o no podemos tramitar otra rápido, se nos trunca todo lo que teníamos pensado hacer dentro de un mes. Y al mail que le mandaron no le vuelven a contestar nada, y a ella le gustaría defenderse, presentar todas las cosas, decir que ella está acá y que no está haciendo nada ilegal y que estuvo el tiempo correspondiente allá", explicó.