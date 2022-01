La respuesta de Pep Guardiola frente a las preguntas sobre Julián Álvarez

Desde el viernes que el mundo del fútbol tiene el foco puesto en un mismo tema.

Julián Alvarez, la gran figura de River y una de las grandes apariciones en el fútbol argentino en los últimos años, será comprado por el Manchester City. Según se ha podido saber, los Ciudadanos están dispuestos a poner unos 27.500.000 dólares en la operación para quedarse con el Araña, que seguiría en el Millonario al menos hasta mitad de año.

Luego del revuelo que generó la inminente venta del delantero de la Selección, tanto en nuestro país como en el Reino Unido (lo definieron como un "niño maravilla"), era previsible que a Guardiola, el entrenador del City, le preguntaran por la joyita que está por adquirir su equipo y que encima había estado en el radar del United, el eterno rival. Sin embargo, esta vez Pep eligió no meterse en el tema.

Luego del empate 1-1 contra el Southampton, que le cortó la racha de 12 victorias en fila por le Premier League, al técnico le consultaron si estaba al tanto del fichaje del punta oriundo de Calchín. Bien serio y luego de hacer un ademán de negación con la cabeza, respondió: "No tengo ninguna información sobre el club, nada. Ni una palabra. No sé nada. No tengo ninguna información".

Cómo Álvarez se convirtió en la joya millonaria

Su debut oficial en River se produjo el 27 de octubre de 2018

Álvarez, de 21 años, es la joya de la cantera "millonaria" y estaba negociando con la dirigencia la renovación de su contrato vigente que finaliza el 31 de diciembre de 2022 y que ahora será con Manchester City.

La "Araña" tuvo una explosión en el último semestre donde fue suplente en el inicio de la temporada, rezagado por el nivel de Matías Suárez y la llegada de Braian Romero que aportó una racha goleadora en sus primeros partidos.

Sin embargo, tras las lesiones de Suárez y el bajón que sufrió Romero, Gallardo cambió el sistema táctico para jugar con Álvarez de falsa punta central lo que al jugador y al equipo un funcionamiento que lo llevó a coronarse campeón del torneo y de la final ante Colón.

Julián Álvarez

Así el delantero, campeón de la Copa América Brasil 2021 y con serias proyecciones de jugar el próximo Mundial de Qatar, fue con 18 tantos el máximo goleador de la pasada Liga Profesional que se adjudicó River.

Su 2021 de ensueño hizo que fuera elegido como el mejor futbolista de Sudamérica en la tradicional encuesta que publica cada fin de año el diario El País de Montevideo.

Su debut oficial en River se produjo el 27 de octubre de 2018 ante Aldosivi de Mar del Plata en la Superliga, poco más de un mes antes de su participación, con 18 años, en la final de la Copa Libertadores ganada a Boca Juniors en Madrid.

Ese fue el primero de sus seis títulos con la camiseta de la banda roja: luego llegó la Recopa Sudamericana, la Supercopa Argentina, Copa Copa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.