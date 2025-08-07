Planazo para este finde: café con torta por $6500, biblioteca, música, cine y más
Con la llegada del fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de Cafecito BA, el evento que se ha consolidado como un encuentro imperdible para los amantes del café. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, el festival ofrecerá una experiencia completa para disfrutar de la identidad porteña a través del sabor y la cultura.
El evento se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto en la emblemática Plaza de las Naciones Unidas, más conocida como la Plaza de la Flor, en el barrio de Recoleta. Con entrada libre y gratuita, la feria reunirá a más de 25 puestos de cafeterías y pastelerías que ofrecerán una variada oferta para todos los gustos, incluyendo opciones de café de especialidad, pastelerías clásicas y alternativas sin gluten o a base de plantas.
Cafecito BA este fin de semana: todos los detalles
El evento promete ser un plan ideal para este fin de semana invernal, con precios accesibles y una amplia agenda de entretenimiento. Los precios de los cafés comenzarán en $3.000, mientras que las opciones de pastelería se podrán conseguir a partir de $3.500. Por lo que, a cambio de $6.500 se podrá degustar un rico café con algo de comer, con opciones tanto dulces como saladas. Además, para los clientes de Naranja X, habrá un beneficio exclusivo con un 30% de descuento y un tope de reintegro de $10.000.
Pero Cafecito BA es mucho más que solo gastronomía. La propuesta incluye una gran variedad de actividades culturales y de entretenimiento para toda la familia:
- Biblioteca a cielo abierto: Un espacio con livings para combinar la lectura con la degustación de un buen café.
- Cine al aire libre: Un sector con mantas para disfrutar de series mientras se relaja.
- Música en vivo: Una agenda artística con shows que ambientarán el evento durante todo el fin de semana.
- Lectura de la borra del café: Una actividad que busca dar un toque místico y divertido a la jornada.
- Espacio de juego para familias: Una carpa de realidad virtual y juegos deportivos para los más chicos.
El evento, que se desarrollará de 10 a 19 horas, también es pet friendly, por lo que los asistentes podrán ir acompañados de sus mascotas.
Qué locales hay en Cafecito BA
- AlPaso
- Amayta
- Azul Café + Caversaschi
- Bacará
- Báltica
- Brooklyn Coffee & Bakery
- Café Margot (Notable)
- Ciro
- Cura Té Alma
- El Gato Negro (Notable)
- Hobby
- ILLY
- Kraft
- La Giralda (Notable)
- Las Flores (sin gluten)
- Lobo Café
- Maru Botana
- Merci!
- Merienda
- Modo Barista
- Negro Cueva de Café
- Ookies
- Palmyra café de especialidad
- Pastelería Don Blanco
- Patagonia Danuë Chocolatier
- Puerto Blest
- Sasha Pasteles
- Tienda de Café
- Tostado
- Vedra Café
En tanto, la programación artística tiene el siguiente cronograma:
Sábado
- 11:30 h. - Jorgelina Saxo
- 14 h. - Cuarteto de cuerdas "La puerta musical"
- 15:30 h. - Kuki Errante
- 17 h. - David Tagger: "Encuentro Beatle en Buenos Aires"
- 18 h. - Sampled Wax (Dj de vinilos).
Domingo
- 11:30 h. - Jorgelina Saxo
- 14 h. - Cuarteto de cuerdas "La puerta musical"
- 15:30 h. - David Tagger: "Encuentro Beatle en Buenos Aires"
- 16:50 h. - Kuki Errante
- 17:50 h. - Sampled Wax ( Dj de vinilos).