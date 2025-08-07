Planazo para este finde: café con torta por $6500, biblioteca, música, cine y más

El evento que reúne lo mejor de las cafeterías porteñas con una amplia agenda de actividades desembarca en Recoleta este sábado y domingo

Con la llegada del fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de Cafecito BA, el evento que se ha consolidado como un encuentro imperdible para los amantes del café. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica, el festival ofrecerá una experiencia completa para disfrutar de la identidad porteña a través del sabor y la cultura.

El evento se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de agosto en la emblemática Plaza de las Naciones Unidas, más conocida como la Plaza de la Flor, en el barrio de Recoleta. Con entrada libre y gratuita, la feria reunirá a más de 25 puestos de cafeterías y pastelerías que ofrecerán una variada oferta para todos los gustos, incluyendo opciones de café de especialidad, pastelerías clásicas y alternativas sin gluten o a base de plantas.

Cafecito BA este fin de semana: todos los detalles

El evento promete ser un plan ideal para este fin de semana invernal, con precios accesibles y una amplia agenda de entretenimiento. Los precios de los cafés comenzarán en $3.000, mientras que las opciones de pastelería se podrán conseguir a partir de $3.500. Por lo que, a cambio de $6.500 se podrá degustar un rico café con algo de comer, con opciones tanto dulces como saladas. Además, para los clientes de Naranja X, habrá un beneficio exclusivo con un 30% de descuento y un tope de reintegro de $10.000.

Pero Cafecito BA es mucho más que solo gastronomía. La propuesta incluye una gran variedad de actividades culturales y de entretenimiento para toda la familia:

Biblioteca a cielo abierto: Un espacio con livings para combinar la lectura con la degustación de un buen café.

Cine al aire libre: Un sector con mantas para disfrutar de series mientras se relaja.

Música en vivo: Una agenda artística con shows que ambientarán el evento durante todo el fin de semana.

Lectura de la borra del café: Una actividad que busca dar un toque místico y divertido a la jornada.

Espacio de juego para familias: Una carpa de realidad virtual y juegos deportivos para los más chicos.

El evento, que se desarrollará de 10 a 19 horas, también es pet friendly, por lo que los asistentes podrán ir acompañados de sus mascotas.

Cafecito BA tendrá este fin de semana una nueva edición en Recoleta

Qué locales hay en Cafecito BA

AlPaso

Amayta

Azul Café + Caversaschi

Bacará

Báltica

Brooklyn Coffee & Bakery

Café Margot (Notable)

Ciro

Cura Té Alma

El Gato Negro (Notable)

Hobby

ILLY

Kraft

La Giralda (Notable)

Las Flores (sin gluten)

Lobo Café

Maru Botana

Merci!

Merienda

Modo Barista

Negro Cueva de Café

Ookies

Palmyra café de especialidad

Pastelería Don Blanco

Patagonia Danuë Chocolatier

Puerto Blest

Sasha Pasteles

Tienda de Café

Tostado

Vedra Café

En tanto, la programación artística tiene el siguiente cronograma:

Sábado

11:30 h. - Jorgelina Saxo

14 h. - Cuarteto de cuerdas "La puerta musical"

15:30 h. - Kuki Errante

17 h. - David Tagger: "Encuentro Beatle en Buenos Aires"

18 h. - Sampled Wax (Dj de vinilos).

Domingo