ANMAT prohibió la venta de shampoo y productos capilares Evolución Cosmetics por falta de registro sanitario y alertó sobre riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta y comercialización de una reconocida marca de shampoo y otros productos para el cabello, tras detectar irregularidades en su registro sanitario.

Disposición oficial y alcance de la prohibición

A través de la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo señaló que los productos de la firma no figuraban en su registro oficial y, por lo tanto, carecían de la inscripción sanitaria necesaria para garantizar su seguridad.

El documento ordena prohibir el "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional" de todos los productos de la marca Evolución Cosmetics Hair, incluyendo todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos, hasta que se regularicen.

Productos alcanzados por la medida

Entre los artículos prohibidos se encuentran:

Shampoos: Botox; Ácido; Keratina; Biotina; Argán

Keratina Anti Frizz

Botox Nutrición Power

Protector térmico Splash de Rosas

Keragloss Keratina y Ácido Hialurónico

Evoplex Máscara Nutriplex

Protector Térmico Oro Líquido

Hair Mask Protector Térmico Desenredante Coconut Orgánico

Aceite de Risino

Antifrizz Premium

Rescate Capilar Células Madres y Aceite de Coco

Alisados: Palta, Plastificado, Coco, Japonés, Espejo

Matizadores: Violeta, Azul, Negro, Gris, Mixto, Rojo

ANMAT constató que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos".

Riesgos para la salud

La comercialización sin registro sanitario representa un riesgo para la salud, ya que los productos podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante. La exposición puede generar:

Irritación, enrojecimiento, ardor y picazón de piel y ojos

Lagrimeo

Irritación de garganta y nariz

Tos y sensibilización del tracto respiratorio

Alteraciones serias del sistema respiratorio

La exposición crónica puede derivar en hipersensibilidad, dermatitis alérgicas e incremento del riesgo de carcinomas, principalmente nasofaríngeos.

ANMAT verificó que los productos no estaban registrados en la provincia de Córdoba, y se ofrecían mediante Instagram, por lo que se intervino al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para gestionar la baja de estas publicaciones.

Alerta sobre tomate triturado Marolio

En paralelo, ANMAT recomendó no consumir tomate triturado Marolio tras detectar la presencia de gusanos en algunos envases. El organismo explicó que se observó "la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp", luego de denuncias de familias de Rojas, Buenos Aires, tras la distribución del producto en escuelas.

El organismo instó a la población a contactar a las autoridades sanitarias locales si poseen unidades del producto afectado.