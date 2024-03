¿No sabes qué ver? Las mejores series de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes compañías han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia cantidad de producciones que los seguidores de estas plataformas consumen a una velocidad de vértigo. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de series. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su comunidad al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas.

Las series más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las series han ganado un lugar destacado en el ocio de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las series se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Testamento: La historia de Moisés

Este documental revelador, en el que intervienen expertos en teología e historia, relata la interesante trayectoria de Moisés como noble, profeta y otras facetas.

2.El problema de los 3 cuerpos

Una elección realizada en China durante la década de los 60 tiene repercusiones que perduran en el tiempo y el espacio, llevando a un grupo de científicos a enfrentarse a la mayor amenaza para la humanidad en la actualidad.

3.Entre tierras

María, una mujer andaluza, se ha dedicado a cuidar de su familia desde la muerte de su padre. Para garantizar el bienestar y el futuro de su madre y hermanos, decide casarse con un terrateniente manchego que busca esposa en su pueblo.

4.The Gentlemen: Los señores de la mafia

Un líder del narcotráfico con un fuerte influencia británica busca vender su organización a una familia adinerada de Oklahoma.

5.Mano de hierro

Joaquín Manchado controla de manera autoritaria su imperio de la droga desde el puerto de Barcelona, pero todo cambia cuando un nuevo cargamento altera su negocio y su familia.

6.My Hero Academia

No todos nacen con las mismas capacidades. El personaje principal de esta historia es una excepción, ya que no posee habilidades sobrenaturales, sin embargo, esto no le detendrá en su búsqueda por cumplir su sueño de convertirse en un héroe como el famoso All-Might. Para lograr su objetivo, decidirá inscribirse en una de las academias de héroes más reconocidas del país: Yueiko.

7.SPY x FAMILY

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) ha asignado a su agente más habilidoso, conocido como "Twilight", para llevar a cabo una misión altamente confidencial que consiste en vigilar de cerca a Donovan Desmond, líder del Partido Nacional por la Unidad de Ostania. Este partido ha obstaculizado los intentos de paz entre los dos países mediante bombardeos. La operación se conoce como "Operación Strix". El plan consiste en "formar una familia en siete días para poder participar en las reuniones sociales que la escuela exclusiva a la que va el hijo de Desmond organiza". Twilight asume la identidad del psiquiatra Loid Forger y empieza a reclutar integrantes para su familia. Sin embargo, la hija adoptiva, Anya, posee el don de la telepatía, mientras que su esposa, Yor, es una asesina. Todos guardarán este secreto, pero iniciarán una vida en común en la que tendrán que ocultar sus identidades mutuamente. La seguridad mundial depende ahora de esta nueva familia mientras se adentran en una emocionante aventura llena de giros inesperados.

8.Bandidos

Un grupo de hábiles estafadores se embarca en la búsqueda de un tesoro Maya inédito. ¿Cómo lo hacen? Sin un plan definido. ¿Cómo trabajan juntos? De manera dudosa. Afortunadamente, cuentan con mucha astucia.

9.La reina de las lágrimas

Baek Hyun Woo ocupa el cargo de director legal en el conglomerado Queens Group, siendo considerado como el individuo más exitoso proveniente de su pueblo natal, Yongdu ri y un motivo de orgullo para la comunidad. Está casado con Hong Hae In, quien pertenece a la familia propietaria y operadora de Queens Group y es conocida como la "Reina arrogante" en los grandes almacenes de la empresa.

10.Habilidad física: 100

Cien concursantes en óptima condición compiten en desafíos agotadores para lograr el título del cuerpo más destacado.. y llevarse a casa un generoso premio en efectivo.

Netflix, la plataforma de éxito en todo el mundo

Netflix no ha parado hasta conseguir convertirse en una de las plataformas de streaming más importantes. Desde su origen como una modesta compañía que ofrecía el servicio de alquiler a través de correo postal y desde ahí comenzase a escalar como empresa, ha sido ejemplo de esfuerzo y persistencia por crecer y llegar más allá de sus límites. Límites que comenzaron en Canadá y Estados Unidos y que ahora no existen en el mundo.

No importa si son producciones propias como 'House of Cards' o distribuciones de grandes éxitos del cine y la televisión. Si para Netflix un producto es bueno, termina siéndolo también para su audiencia. Muchos de los contenidos de su catálogo han optado a premios de la Academia del Cine hasta superar el centenar. Refleja todo esto cómo Netflix ha conseguido revolucionar también la forma que tenemos de consumir contenidos. El panorama de la televisión y la radio quedó en segundo plano debido al éxito de Netflix y otras plataformas; nuestros hábitos se transformaron y se fueron de la mano de su catálogo en el que siempre, semana a semana, hay contenido nuevo que ver.

Por supuesto, otra de las ventajas de Netflix y las demás plataformas es que todas sus producciones se pueden ver en el móvil, televisión, decodificador, computadoras, tablets e incluso consolas de videojuegos. En términos económicos posee diversos paquetes para toda la familia, ya se que vives solo, en pareja o con niños. Su perfil es personalizable y así el brillante algoritmo de Netflix se alimentará de tus gustos y te ofrecerá propuestas cada vez más refinadas. Y por supuesto, si no estás en casa, según tu plan podrás disfrutar del contenido en HD, FHD o UHD y más.