¿No sabes qué ver? Las mejores series de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes empresas han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia cantidad de producciones que los seguidores de estas plataformas consumen a una velocidad de vértigo. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de series. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su comunidad al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas.

Las series más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las series han ganado un lugar destacado en el ocio de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las series se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Entre tierras

María, una mujer andaluza, se ha dedicado a cuidar de su familia desde la muerte de su padre. Para garantizar el bienestar y el futuro de su madre y hermanos, decide casarse con un terrateniente manchego que busca esposa en su pueblo.

2.Testamento: La historia de Moisés

Este documental revelador, en el que intervienen expertos en teología e historia, relata la interesante trayectoria de Moisés como noble, profeta y otras facetas.

3.El problema de los 3 cuerpos

Una elección realizada en China durante la década de los 60 tiene repercusiones que perduran en el tiempo y el espacio, llevando a un grupo de científicos a enfrentarse a la mayor amenaza para la humanidad en la actualidad.

4.The Gentlemen: Los señores de la mafia

Un líder del narcotráfico con un fuerte influencia británica busca vender su organización a una familia adinerada de Oklahoma.

5.Mano de hierro

Joaquín Manchado controla de manera autoritaria su imperio de la droga desde el puerto de Barcelona, pero todo cambia cuando un nuevo cargamento altera su negocio y su familia.

6.La reina de las lágrimas

Baek Hyun Woo ocupa el cargo de director legal en el conglomerado Queens Group, siendo considerado como el individuo más exitoso proveniente de su pueblo natal, Yongdu ri y un motivo de orgullo para la comunidad. Está casado con Hong Hae In, quien pertenece a la familia propietaria y operadora de Queens Group y es conocida como la "Reina arrogante" en los grandes almacenes de la empresa.

7.Dinosaurios despistados

Una familia de tiranosaurios encantadores y traviesos descubre su colorido mundo prehistórico mientras juegan travesuras con los despistados dinosaurios que les rodean.

8.SPY x FAMILY

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) ha asignado a su agente más habilidoso, conocido como "Twilight", para llevar a cabo una misión altamente confidencial que consiste en vigilar de cerca a Donovan Desmond, líder del Partido Nacional por la Unidad de Ostania. Este partido ha obstaculizado los intentos de paz entre los dos países mediante bombardeos. La operación se conoce como "Operación Strix". El plan consiste en "formar una familia en siete días para poder participar en las reuniones sociales que la escuela exclusiva a la que va el hijo de Desmond organiza". Twilight asume la identidad del psiquiatra Loid Forger y empieza a reclutar integrantes para su familia. Sin embargo, la hija adoptiva, Anya, posee el don de la telepatía, mientras que su esposa, Yor, es una asesina. Todos guardarán este secreto, pero iniciarán una vida en común en la que tendrán que ocultar sus identidades mutuamente. La seguridad mundial depende ahora de esta nueva familia mientras se adentran en una emocionante aventura llena de giros inesperados.

9.Bandidos

Un grupo de hábiles estafadores se embarca en la búsqueda de un tesoro Maya inédito. ¿Cómo lo hacen? Sin un plan definido. ¿Cómo trabajan juntos? De manera dudosa. Afortunadamente, cuentan con mucha astucia.

10.My Hero Academia

No todos nacen con las mismas capacidades. El personaje principal de esta historia es una excepción, ya que no posee habilidades sobrenaturales, sin embargo, esto no le detendrá en su búsqueda por cumplir su sueño de convertirse en un héroe como el famoso All-Might. Para lograr su objetivo, decidirá inscribirse en una de las academias de héroes más reconocidas del país: Yueiko.

Netflix, la plataforma de éxito en todo el mundo

Netflix ha redefinido el panorama del entretenimiento con una extensa biblioteca de contenido original que incluye desde series apasionantes hasta películas aclamadas por la crítica. 'Stranger Things' se ha convertido en un fenómeno cultural, fusionando de manera perfecta nostalgia de los años 80 con elementos de ciencia ficción. Gracias a ello la serie ha demostrado la capacidad de Netflix para crear experiencias únicas y atraer a audiencias mundiales.

Otra joya es 'The Crown', una producción magistral que cuenta la historia de la familia real británica. La atención meticulosa a los detalles y las actuaciones soberbias han consolidado a esta serie como un referente en la calidad televisiva. Mientras tanto, 'Narcos' ha explorado el mundo del narcotráfico con un enfoque crudo y auténtico, mostrando la habilidad de Netflix para abordar narrativas complejas.

En el ámbito del cine, 'Roma' de Alfonso Cuarón ha sido aclamada por su belleza visual y narrativa conmovedora. Este filme, junto con otras producciones como 'Bird Box'y 'The Irishman', ha llevado a Netflix a competir en festivales de renombre y a recibir reconocimiento en la Academia del dine. Hasta ahora, han recibido más de un centenar de nominaciones gracias a la calidad de sus contenidos.

La visión de Netflix para invertir en talento, innovar en historias y abordar temáticas múltiples ha elevado el estándar de calidad en la producción de contenido. La flexibilidad de la plataforma para explorar géneros y dar voz a creadores ha demostrado ser un activo valioso, consolidando su posición como un gigante del entretenimiento con un compromiso constante con la excelencia.

