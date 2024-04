¿Cuáles son las series de HBO más populares por el público argentino? Acá la lista

En el panorama actual tenemos producciones que desafían convenciones y exploran límites creativos y sino, que se lo pregunten a la gran plataforma de HBO, aquella que desde su inicio ha modificado por completo la experiencia de lo que consideramos ficción.

La plataforma te atrapa con narrativas emocionantes, personajes memorables y una producción visualmente impresionante que te dejará ansioso por más, ya lo han demostrado series como 'Juego de tronos' o 'Westworld'. Entre las opiniones más populares, está la de que todo el contenido de HBO destaca por su calidad. ¿Nos estamos equivocando al pensar esto?

Las series más populares de HBO Max en Argentina

HBO no es solo una plataforma, es un compromiso con la excelencia narrativa y visual. Con una oferta que reta las expectativas, la plataforma se sitúa como un modelo para aquellos que buscan experiencias de visualización más allá de lo ordinario.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los traemos en una lista para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.House

House M. D. es una serie de drama médico estadounidense que se transmitió originalmente por la cadena Fox durante ocho temporadas, desde el 16 de noviembre de 2004 hasta el 21 de mayo de 2012.

2.Mi vida con 300 kilos

Lugar donde se destacan individuos que no se ajustan a los estándares comunes debido a su peso. A pesar de esto, los desafíos que enfrentan estos obesos no se deben a prejuicios estéticos, sino a problemas de salud: la reducción de peso (ayudada por una cirugía de bypass gástrico) no busca mejorar la apariencia del protagonista, sino salvar su vida.

3.El Régimen

La narración de un año transcurrido en el interior de las paredes de un palacio de un gobierno europeo contemporáneo que comienza a caer en ruinas.

4.Wonder Woman

Diana, la princesa de las Amazonas, fue criada en una isla protegida y paradisíaca, donde fue entrenada para ser una guerrera invencible. Un día, un piloto estadounidense que tuvo un accidente y llegó a sus costas, le habló sobre un gran conflicto en el mundo: la Primera Guerra Mundial. Diana optó por abandonar la isla, creyendo firmemente que tenía la capacidad de detener la grave amenaza. Ahora, como Wonder Woman, se encuentra combatiendo al lado de los hombres en la guerra que pondrá fin a todos los conflictos, mientras descubre todas sus habilidades y su verdadero propósito.

5.Tokyo Vice

Una narración directa de la agresión a la Policía Metropolitana de Tokio, contada por Jake Adelstein, un periodista de Estados Unidos que se une al equipo policial de Tokio Vice para exponer la corrupción. Inspirado en el libro de no ficción del mismo autor.

6.La niñera

Fran Fine, una mujer judía joven que vive en Queens, Nueva York, es despedida de su trabajo en una tienda donde trabajaba con su ex novio. Después de perder su empleo, consigue un trabajo como niñera en la casa de Maxwell Sheffield, un millonario productor de Broadway que vive con sus tres hijos.

7.Tacaños extremos

Estas personas utilizan una variedad de tácticas para ahorrar dinero, ya sea reutilizando papel higiénico o comprando alimentos vencidos. Su creatividad y a veces comportamiento extremo para ahorrar dinero son sorprendentes.

8.Menem Junior The Death of a Presidents Son

9.Ninja Kamui

Un antiguo miembro de un clan ninja decide unirse a los agentes del FBI para investigar el asesinato de su esposa e hijo debido a su sed de venganza.

10.Los gemelos reforman dos veces

Los hermanos Scott se dedican a cumplir los deseos de renovación de hogares de diferentes parejas y familias. No se limitan solo a la decoración, sino que también realizan trabajos de demolición. Sin embargo, es importante tener en cuenta el presupuesto para no excederse.

Todos los éxitos de HBO

HBO, con origen en Estados Unidos y una presencia destacada en otros regiones, se considera una plataforma de streaming que redefine la narración audiovisual con su enfoque en producciones originales de elevada calidad. Desde su fundación en 1972, HBO ha sido puntera en ofertar contenido que desafía las convenciones, ganándose una distinción por su compromiso con la narrativa profunda y la calidad cinematográfica.

Conocida por éxitos como "Game of Thrones" y "Westworld", HBO ha creado un catálogo diverso que reúne desde dramas intensos hasta sitcoms ingeniosas. La plataforma se ha destacado al atraer a un público diverso con historias complejas y personajes memorables. Las producciones originales de HBO han sido elogiadas tanto por la crítica como por el público, lo que no ha hecho más que aumentar su renombre. Además de las series, HBO también ofrece una biblioteca de películas de calidad, documentales sorprendentes y contenidos especiales, consolidándose como una plataforma completa para los amantes del entretenimiento de calidad.

La flexibilidad de HBO posibilita a los usuarios disfrutar de su contenido exclusivo en cualquier momento y lugar, agregando un elemento de conveniencia a su propuesta. La plataforma se adapta a diversos gustos y etapas, ofreciendo una experiencia de visualización envolvente y única.