¿No sabes qué ver? Las mejores películas de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes compañías han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia cantidad de producciones que los seguidores de estas plataformas consumen a una velocidad de vértigo. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de películas. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su comunidad al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas.

Las películas más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las películas han ganado un lugar destacado en el ocio de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las películas se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Fabricante de lágrimas

Criados juntos después de una infancia complicada en un hogar de acogida, Nica y Rigel descubren que comparten unos sentimientos inesperados.. y apasionados.

2.Descansar en paz

Un hombre con responsabilidades familiares, enfrentando problemas financieros, opta por aprovechar una oportunidad inesperada para desaparecer.

3.El salario del miedo

Se centra en cuatro hombres que son contratados para llevar nitroglicerina a través de América del Sur sin contar con el equipo de seguridad necesario.

4.La gran exclusiva (Scoop)

Esta representación ficticia inspirada en eventos reales ilustra cómo las periodistas de 'Newsnight' lograron obtener la icónica entrevista con el Príncipe Andrés.

5.Soldados de hielo

Un investigador encuentra en el extremo norte de Canadá los cadáveres congelados de tres individuos rusos que han sido alterados genéticamente. Al descongelarlos, se da cuenta de que ha desatado un peligro mortal para la humanidad y tendrá que detenerlos a toda costa.

6.No pressure

Oliwia es una chef que reside en la ciudad y ha logrado alcanzar la vida que siempre soñó. A pesar de la ruptura entre su madre y su abuela debido a la venta de parte de las tierras familiares, Oliwia se ve obligada a regresar a su pintoresco pueblo tras la muerte de su abuela.

7.El juego bonito

Un club de fútbol de Inglaterra se desplaza de Londres a Roma para competir en la Copa Mundial de los Sin Techo. Justo antes de partir, el entrenador opta por sumar al plantel al hábil delantero Vinny. A pesar de su talento, el jugador atraviesa un momento difícil en su vida y para ser un aporte al equipo deberá confrontar los problemas que lo persiguen desde el pasado.

8.La habitación

Jack, un niño de cinco años, considera su habitación como su universo, el espacio donde vino al mundo, donde come, juega y aprende junto a su madre. Antes de dormir, su mamá lo coloca en el armario por si el viejo Nick aparece. Jack considera la habitación como su hogar, pero para su madre es el lugar donde ha estado prisionera durante siete años, desde que fue secuestrada a los diecinueve. A pesar de las dificultades, ella ha logrado construir una vida para su hijo en ese pequeño espacio y su amor por él es lo que le da fuerzas para sobrellevar la situación. No obstante, la curiosidad de Jack crece cada vez más, mientras que su madre se desespera al darse cuenta de que la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho tiempo. (FILMAFFINITY)

9.El corazón del cazador

Un ex asesino se ve forzado a regresar a su antigua vida cuando su amigo descubre una conspiración peligrosa dentro del Gobierno sudafricano.

10.Cartas al cielo

Brady McDaniels, un cartero, se enfrenta a la difícil decisión de qué hacer con las cartas que recibe regularmente de Tyler Doherty, un niño de 8 años con cáncer que escribe a Dios.

Netflix, a la cabeza

Netflix ha redefinido el panorama del entretenimiento con una extensa biblioteca de contenido original que incluye desde series apasionantes hasta películas aclamadas por la crítica. 'Stranger Things' se ha convertido en un fenómeno cultural, fusionando de manera perfecta nostalgia de los años 80 con elementos de ciencia ficción. Gracias a ello la serie ha demostrado la capacidad de Netflix para crear experiencias únicas y atraer a audiencias universales.

Otra joya es 'The Crown', una producción magistral que adentra a la audiencia en la historia de la familia real británica. La atención meticulosa a los detalles y las actuaciones soberbias han consolidado a esta serie como un referente en la calidad televisiva. Mientras tanto, 'Narcos' ha explorado el mundo del narcotráfico con un enfoque crudo y auténtico, demostrando la habilidad de Netflix para abordar narrativas complejas.

En el ámbito del cine, 'Roma' de Alfonso Cuarón ha sido aclamada por su belleza visual y narrativa conmovedora. Este filme, junto con otras producciones como 'Bird Box'y 'The Irishman', ha llevado a Netflix a competir en festivales de renombre y a recibir reconocimiento en la Academia del dine. Hasta ahora, han recibido más de un centenar de nominaciones gracias a la calidad de sus contenidos.

La visión de Netflix para invertir en talento, innovar en historias y abordar temáticas diferentes ha elevado el estándar de calidad en la producción de contenido. La flexibilidad de la plataforma para explorar géneros y dar voz a creadores ha demostrado ser un activo valioso, consolidando su posición como un gigante del entretenimiento con un compromiso constante con la excelencia.

