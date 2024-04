¿No sabes qué ver? Las mejores películas de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes compañías han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia variedad de producciones que los seguidores de estas plataformas consumen a una velocidad increíble. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de películas. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su audiencia al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas.

Las películas más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las películas han ganado un lugar destacado en el entretenimiento de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las películas se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Fabricante de lágrimas

Criados juntos después de una infancia complicada en un hogar de acogida, Nica y Rigel descubren que comparten unos sentimientos inesperados.. y apasionados.

2.La gran exclusiva (Scoop)

Esta representación ficticia inspirada en eventos reales ilustra cómo las periodistas de 'Newsnight' lograron obtener la icónica entrevista con el Príncipe Andrés.

3.Descansar en paz

Un hombre con responsabilidades familiares, enfrentando problemas financieros, opta por aprovechar una oportunidad inesperada para desaparecer.

4.El salario del miedo

Se centra en cuatro hombres que son contratados para llevar nitroglicerina a través de América del Sur sin contar con el equipo de seguridad necesario.

5.La habitación

Jack, un niño de cinco años, considera su habitación como su universo, el espacio donde vino al mundo, donde come, juega y aprende junto a su madre. Antes de dormir, su mamá lo coloca en el armario por si el viejo Nick aparece. Jack considera la habitación como su hogar, pero para su madre es el lugar donde ha estado prisionera durante siete años, desde que fue secuestrada a los diecinueve. A pesar de las dificultades, ella ha logrado construir una vida para su hijo en ese pequeño espacio y su amor por él es lo que le da fuerzas para sobrellevar la situación. No obstante, la curiosidad de Jack crece cada vez más, mientras que su madre se desespera al darse cuenta de que la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho tiempo. (FILMAFFINITY)

6.Soldados de hielo

Un investigador encuentra en el extremo norte de Canadá los cadáveres congelados de tres individuos rusos que han sido alterados genéticamente. Al descongelarlos, se da cuenta de que ha desatado un peligro mortal para la humanidad y tendrá que detenerlos a toda costa.

7.El juego bonito

Un club de fútbol de Inglaterra se desplaza de Londres a Roma para competir en la Copa Mundial de los Sin Techo. Justo antes de partir, el entrenador opta por sumar al plantel al hábil delantero Vinny. A pesar de su talento, el jugador atraviesa un momento difícil en su vida y para ser un aporte al equipo deberá confrontar los problemas que lo persiguen desde el pasado.

8.Un héroe samurai: La leyenda de Hank

Una película de animación divertida y llena de aventuras para todas las edades, basada en la icónica película de Mel Brooks 'Blazing Saddles'. Hank, un simpático perro con grandes aspiraciones de convertirse en samurái, emprende un viaje en busca de su destino.

9.No pressure

Oliwia es una chef que reside en la ciudad y ha logrado alcanzar la vida que siempre soñó. A pesar de la ruptura entre su madre y su abuela debido a la venta de parte de las tierras familiares, Oliwia se ve obligada a regresar a su pintoresco pueblo tras la muerte de su abuela.

10.Cartas al cielo

Brady McDaniels, un cartero, se enfrenta a la difícil decisión de qué hacer con las cartas que recibe regularmente de Tyler Doherty, un niño de 8 años con cáncer que escribe a Dios.

Netflix, a la cabeza

Netflix no ha parado hasta conseguir convertirse en una de las plataformas de streaming más importantes. Desde su comienzo como una modesta compañía que ofrecía el servicio de alquiler a través de correo postal y desde ahí comenzase a escalar como empresa, ha sido ejemplo de esfuerzo y tenacidad por crecer y llegar más allá de sus límites. Límites que comenzaron en Canadá y Estados Unidos y que ahora no existen en el mundo.

No importa si son producciones propias como 'House of Cards' o distribuciones de grandes éxitos del cine y la televisión. Si para Netflix un producto es bueno, termina siéndolo también para su comunidad. Muchos de los contenidos de su catálogo han optado a premios de la Academia del Cine hasta superar el centenar. Refleja todo esto cómo Netflix ha conseguido revolucionar también la forma que tenemos de consumir contenidos. El panorama de la televisión y la radio quedó en segundo plano debido al éxito de Netflix y otras plataformas; nuestros hábitos se transformaron y se fueron de la mano de su catálogo en el que siempre, semana a semana, hay contenido nuevo que ver.

Por supuesto, otra de las ventajas de Netflix y las demás plataformas es que todas sus producciones se pueden ver en el móvil, televisión, decodificador, computadoras, tablets e incluso consolas de videojuegos. En términos económicos dispone de diversos paquetes para toda la familia, ya se que vives solo, en pareja o con niños. Su perfil es personalizable y así el brillante algoritmo de Netflix se alimentará de tus gustos y te ofrecerá propuestas cada vez más refinadas. Y por supuesto, si no estás en casa, según tu plan podrás disfrutar del contenido en HD, FHD o UHD y más.