¿No sabes qué ver? Las mejores películas de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes compañías han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia variedad de producciones que los suscriptores de estas plataformas consumen a una velocidad increíble. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de películas. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su comunidad al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas.

Las películas más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las películas han ganado un lugar destacado en el mayor entretenimiento de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las películas se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Fabricante de lágrimas

Criados juntos después de una infancia complicada en un hogar de acogida, Nica y Rigel descubren que comparten unos sentimientos inesperados.. y apasionados.

2.Descansar en paz

Un hombre con responsabilidades familiares, enfrentando problemas financieros, opta por aprovechar una oportunidad inesperada para desaparecer.

3.La gran exclusiva (Scoop)

Esta representación ficticia inspirada en eventos reales ilustra cómo las periodistas de 'Newsnight' lograron obtener la icónica entrevista con el Príncipe Andrés.

4.What Jennifer Did

Cuando Jennifer Pan contacta al 911 para reportar que sus padres han sido baleados, ella se convierte en el centro de atención de un intrigante caso criminal.

5.El salario del miedo

Se centra en cuatro hombres que son contratados para llevar nitroglicerina a través de América del Sur sin contar con el equipo de seguridad necesario.

6.La habitación

Jack, un niño de cinco años, considera su habitación como su universo, el espacio donde vino al mundo, donde come, juega y aprende junto a su madre. Antes de dormir, su mamá lo coloca en el armario por si el viejo Nick aparece. Jack considera la habitación como su hogar, pero para su madre es el lugar donde ha estado prisionera durante siete años, desde que fue secuestrada a los diecinueve. A pesar de las dificultades, ella ha logrado construir una vida para su hijo en ese pequeño espacio y su amor por él es lo que le da fuerzas para sobrellevar la situación. No obstante, la curiosidad de Jack crece cada vez más, mientras que su madre se desespera al darse cuenta de que la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho tiempo. (FILMAFFINITY)

7.El juego bonito

Un club de fútbol de Inglaterra se desplaza de Londres a Roma para competir en la Copa Mundial de los Sin Techo. Justo antes de partir, el entrenador opta por sumar al plantel al hábil delantero Vinny. A pesar de su talento, el jugador atraviesa un momento difícil en su vida y para ser un aporte al equipo deberá confrontar los problemas que lo persiguen desde el pasado.

8.Un héroe samurai: La leyenda de Hank

Una película de animación divertida y llena de aventuras para todas las edades, basada en la icónica película de Mel Brooks 'Blazing Saddles'. Hank, un simpático perro con grandes aspiraciones de convertirse en samurái, emprende un viaje en busca de su destino.

9.Death Whisperer

10.Super 8

En el año 1979, en un pequeño pueblo de Ohio, Joe Lamb (interpretado por Joel Courtney) está pasando por un momento difícil tras la pérdida de su madre en un accidente. Vive con su padre, quien es policía (Kyle Chandler). Después de varios meses, en la época estival, Joe y sus compañeros deciden filmar una película de zombis en formato Super 8. Durante la filmación, son testigos de un accidente impactante en el que una camioneta choca contra un tren de carga, causando su descarrilamiento y un trágico suceso. A partir de ese instante, empiezan a ocurrir sucesos extraños y misteriosos en la localidad.

Netflix, a la cabeza

Netflix ha redefinido el panorama del entretenimiento con una extensa biblioteca de contenido original que incluye desde series de todos los géneros hasta películas aclamadas por la crítica. 'Stranger Things' se ha convertido en un fenómeno cultural, fusionando de manera perfecta nostalgia de los años 80 con elementos de ciencia ficción. Gracias a ello la serie ha demostrado la capacidad de Netflix para crear experiencias únicas y atraer a audiencias universales.

Otra joya es 'The Crown', una producción magistral que adentra a la audiencia en la historia de la familia real británica. La atención meticulosa a los detalles y las actuaciones soberbias han consolidado a esta serie como un referente en la calidad televisiva. Mientras tanto, 'Narcos' ha explorado el mundo del narcotráfico con un enfoque crudo y auténtico, probando la habilidad de Netflix para abordar narrativas complejas.

En el ámbito de la gran pantalla, 'Roma' de Alfonso Cuarón ha sido aclamada por su belleza visual y narrativa conmovedora. Este filme, junto con otras producciones como 'Bird Box'y 'The Irishman', ha llevado a Netflix a competir en festivales de renombre y a recibir reconocimiento en la Academia del dine. Hasta ahora, han recibido más de un centenar de nominaciones gracias a la calidad de sus contenidos.

La visión de Netflix para invertir en talento, innovar en narraciones y abordar temáticas múltiples ha elevado el estándar de calidad en la producción de contenido. La flexibilidad de la plataforma para explorar géneros y dar voz a creadores ha demostrado ser un activo valioso, consolidando su posición como un gigante del entretenimiento con un compromiso constante con la excelencia.

