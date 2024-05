¡Las mejores películas de Disney+! ¿Aún no las viste?

En el reino del streaming, Disney+ se considera como un faro de magia y añoranza. Con un extenso catálogo que abarca desde los clásicos originales de Disney hasta las épicas sagas de Marvel y Star Wars, esta plataforma ofrece un viaje inolvidable a través de décadas de entretenimiento para todas las personas.

Desde los inicios de Mickey Mouse hasta las últimas entregas de las sagas más épicas, Disney+ es el lugar donde los sueños logran vida y las historias atemporales cobran nueva trascendencia.

Disney+ no solo es una plataforma de streaming, es un portal mágico que trasciende las barreras del tiempo, ofreciendo una experiencia única que une el pasado, el presente y el futuro del entretenimiento de aquellas familias cuyos miembros crecieron con Disney.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los traemos en una lista de películas para que tomes nota por si aún no has visto alguna o te gustaría volver a verla!

1.Luca

Ubicada en un encantador pueblo costero de la Riviera italiana, cuenta la historia del crecimiento de un joven que experimenta un verano inolvidable lleno de helados, pasta y numerosos paseos en scooter mientras entra en la adultez.

2.Del revés

Riley es una joven que experimenta una amplia gama de emociones. A pesar de que la Alegría ha sido predominante en su vida, también se ve influenciada por otros sentimientos. Lo que Riley no logra comprender es la razón de la presencia de la Tristeza en su día a día.

3.Elemental

En un lugar urbano donde conviven habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire, una chica apasionada y un chico despreocupado se darán cuenta de algo fundamental: la cantidad de similitudes que comparten.

4.Monstruos University

Desde su infancia, Mike Wazowski ha tenido el sueño de convertirse en un asustador y está convencido de que los mejores asustadores se forman en la Universidad de Monstruos (MU). Sin embargo, sus planes se ven truncados durante su primer año en la universidad cuando se encuentra con James P. Sullivan, un asustador natural y muy astuto. La pareja es expulsada del programa de asustadores de la Universidad debido a su excesiva competencia. Para lograr sus sueños, deben unirse a un grupo de monstruos excluidos y aprender a trabajar en equipo.

5.Monstruos, S.A.

Monsters Inc. es la principal compañía de sustos a nivel mundial y James P. Sullivan es uno de los empleados más destacados. Asustar a los niños no es una tarea sencilla, ya que todos creen que los niños son peligrosos y no deben ser tocados. Sin embargo, un día una niña entra accidentalmente en la empresa, desencadenando el caos.

6.Cars

Rayo McQueen, el corredor que aspira a convertirse en campeón, se encuentra en el camino hacia el éxito, la fama y todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, su destino cambia inesperadamente cuando toma un desvío equivocado en la desolada y polvorienta Ruta 66.

7.Vaiana

Una emocionante historia sobre una joven llena de energía que se embarca en una valiente misión para proteger a su comunidad de un peligro antiguo y enigmático, mientras se sumerge en un viaje de descubrimiento personal.

8.La guerra del planeta de los simios

César y sus simios se ven obligados a enfrentarse a un enfrentamiento mortal contra un grupo de humanos liderados por un coronel despiadado. Después de sufrir grandes pérdidas, César lucha con sus impulsos más sombríos en su intento de vengar a su especie. En el momento en que Cesar y el Coronel se enfrenten, se desatará una confrontación crucial que determinará el destino de ambas especies y del planeta en sí. Esta es la tercera entrega de la reciente saga de El Planeta de los Simios.

9.Coco

Miguel, un joven con aspiraciones de ser una leyenda musical, desafía la prohibición de su familia al seguir su pasión. Su determinación lo lleva a explorar la "Tierra de los Muertos" en busca de descubrir su verdadero legado familiar.

La nostalgia de Disney, desde tu casa

Disney+, fundada en Estados Unidos en 2019 y posteriormente lanzada en el resto del mundo, es una plataforma de streaming que se ha convertido en un icono para los amantes de la magia y la nostalgia. Esta plataforma ofrece a los suscriptores una extensa selección de contenidos que comprenden desde clásicos animados hasta nuevos contenidos originales de la marca apoyándose en que todos, en algún momento de la vida, hemos tenido vivido en el universo de Disney.

Reconocida por ser el hogar de las inolvidables películas animadas de Disney, así como las sagas de Star Wars y Marvel, Disney+ ha logrado congregar a diversas generaciones frente a la pantalla. Entre sus contenidos más destacados se encuentran clásicos animados como "El Rey León" y "La Bella y la Bestia", así como éxitos modernos como "The Mandalorian" y "WandaVision".

Las producciones de Disney+ han generado un impacto emocional en la audiencia, creando una experiencia única de entretenimiento para la familia. La plataforma no solo ofrece películas y series, sino también documentales que exploran los bastidores de las producciones más queridas de Disney, incluyendo un elemento educativo a su oferta.

Con la flexibilidad de disfrutar del contenido en cualquier momento y lugar, Disney+ se ha convertido en una opción esencial para aquellos que buscan recrear la magia de Disney en la comodidad de sus casas. La plataforma se adapta a todos los públicos, desde los más pequeños hasta adultos, ofreciendo una variedad de géneros y temáticas.

