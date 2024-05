¿No sabes qué ver? Las mejores series de Netflix

Si bien el origen de las series y las películas se remonta a la primera mitad del siglo XX, es en el nuevo milenio donde las grandes empresas han hecho una gran inversión y producido a una escala sin precedentes. Este contexto ha dado lugar a una amplia variedad de producciones que los espectadores de estas plataformas consumen a una velocidad inigualable. Y aquí es cuando llega Netflix, actualmente una de las plataformas más aclamadas por todo el público.

En la contienda por la supremacía del hecho de ser la mejor plataforma de streaming en línea, Netflix se ha posicionado como uno de los protagonistas principales. La plataforma, que ha sido innovadora en este terreno pese sus inicios como un videoclub en línea, ha apostado fuerte por la creación de series. Muchas de estas producciones ('Stranger Things', 'El juego del Calamar', 'Top Gun' y muchas más) han logrado mantener a su comunidad al borde de sus asientos, convirtiéndose en temas de conversación que perduran durante horas entre amigos.

Las series más populares de Netflix en Argentina

En medio de la transformación de las formas de entretenimiento, las series han ganado un lugar destacado en el ocio de la audiencia de Argentina. En un contexto en el que todos estos formatos compiten por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas de streaming, las series se erigen como una opción cada vez más relevante.

Ahora bien, ¿cuáles son esos éxitos? ¡Acá los dejamos para que tomes nota por si aún no has visto alguno!

1.Los Bridgerton

Basada en las exitosas novelas, esta serie sigue a los ocho hermanos inseparables de la poderosa familia Bridgerton en su búsqueda del amor.

2.Jurassic World: teoría del dinocaos (Jurassic World: Chaos Theory)

El grupo de amigos del Campamento Cretácico se reúne para resolver un enigma después de descubrir una conspiración a nivel mundial que amenaza a los dinosaurios y a ellos mismos.

3.El caso Asunta

Cuando los padres de una niña de 12 años reportan su desaparición, la investigación se vuelve rápidamente en su contra.

4.Mi reno de peluche (Baby Reindeer)

Un comediante en dificultades desencadena una obsesión peligrosa que pone en peligro la vida de ambos después de tener un gesto amable con una mujer vulnerable.

5.La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton

Precuela de la saga 'Los Bridgerton' que se enfoca en la ascensión a la importancia y al poder de la reina Carlota, narrando cómo su matrimonio con el rey Jorge desencadenó una historia de amor épica y un cambio social significativo, dando origen al mundo de la alta sociedad conocido como Ton, que luego sería habitado por los personajes de 'Los Bridgerton'.

6.Franco Escamilla: Ladies man

Franco Escamilla domina el escenario mientras habla sobre los amores juveniles que terminan mal, los besos interminables y su incursión en el mundo de la música.

7.Gracias, ¿el siguiente? (Kimler Geldi Kimler Geçti)

Después de una difícil separación, una joven abogada se adentra en el complejo mundo de las citas modernas, consciente de que sus amigas son su apoyo principal.

8.Una familia atípica (히어로는 아닙니다만)

Bok Gwi Joo y su familia poseen habilidades sobrenaturales únicas desde su nacimiento. Bok Gwi Joo tiene la capacidad de desplazarse en el tiempo, pero solo puede hacerlo hacia momentos felices de su pasado. A pesar de esto, no puede alterar lo que ya ocurrió, por lo que se ve limitado a revivir esos momentos alegres. Sin embargo, la depresión que experimenta Bok Gwi Joo lo lleva a perder su don sobrenatural. La familia de Do Da Hae también experimenta la pérdida de sus habilidades debido a problemas contemporáneos como la falta de sueño, la bulimia y la dependencia de los teléfonos inteligentes. Un día, Do Da Hae se relaciona con Bok Gwi Joo y su familia, decide mudarse con ellos y se produce una transformación.

9.The 8 Show

Ocho individuos están atrapados en un enigmático edificio de ocho niveles, involucrados en un desafiante y arriesgado desafío en el que acumulan dinero a medida que avanza el tiempo.

10.Maestro in Blue

Un artista viaja a una isla paradisíaca para planificar un festival y allí conoce a alguien inesperadamente especial, lo que lo lleva a verse involucrado en situaciones complicadas que no le pertenecen.

Netflix, a la cabeza

Netflix ha redefinido el panorama del entretenimiento con una extensa biblioteca de contenido original que incluye desde series fascinantes hasta películas aclamadas por la crítica. 'Stranger Things' se ha convertido en un fenómeno cultural, entrelazando de forma impecable nostalgia de los años 80 con elementos de ciencia ficción. Gracias a ello la serie ha demostrado la capacidad de Netflix para crear experiencias únicas y atraer a audiencias de todo el mundo.

Otra joya es 'The Crown', una producción magistral que narra con pelos y señales la historia de la familia real británica. La atención meticulosa a los detalles y las actuaciones soberbias han consolidado a esta serie como un referente en la calidad televisiva. Mientras tanto, 'Narcos' ha explorado el mundo del narcotráfico con un enfoque crudo y auténtico, probando la habilidad de Netflix para abordar narrativas complejas.

En el ámbito del séptimo arte, 'Roma' de Alfonso Cuarón ha sido aclamada por su belleza visual y narrativa conmovedora. Este filme, junto con otras producciones como 'Bird Box'y 'The Irishman', ha llevado a Netflix a competir en festivales de renombre y a recibir reconocimiento en la Academia del dine. Hasta ahora, han recibido más de un centenar de nominaciones gracias a la calidad de sus contenidos.

La visión de Netflix para invertir en talento, innovar en narraciones y abordar temáticas diferentes ha elevado el estándar de calidad en la producción de contenido. La flexibilidad de la plataforma para explorar géneros y dar voz a creadores ha demostrado ser un activo valioso, consolidando su posición como un gigante del entretenimiento con un compromiso constante con la excelencia.

Más novedades sobre el mundo de Netflix aquí.