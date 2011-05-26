Se trata de la franja del espectro que Telefónica tuvo que reintegrar como parte de un acuerdo para lograr la autorización de la compra de Movicom en 2004

Las empresas Cablevisión y Telecentro y cableoperadores del interior se preparan para competir en la licitación de frecuencias de telefonía móvil anunciada este mes por el Gonierno nacional.

Se trata de la franja del espectro que Telefónica tuvo que reintegrar como parte de un acuerdo con las autoridades para lograr la autorización oficial a la compra de Movicom en 2004.

Las bandas son dos y permitirán mejorar el servicio a más de 50 millones de usuarios de celulares y ampliar la cobertura actual sobre nuevas áreas geográficas.

Personal, Claro y Nextel anunciaron sus intenciones de competir por estas frecuencias.

En el caso de los cableoperadores, buscan estar presentes en otras pantallas por fuera de la TV, como las de las computadoras portátiles y los teléfonos celulares.

"Vamos a comprar los pliegos de la licitación de las bandas de telefonía celular", dijo Walter Burzaco, titular de la ATVC, al diario porteño El Cronista.

Otra operadora de TV paga que buscará ingresar al negocio de la telefonía celular es Telecentro que ya tiene autorización del Gobierno para prestar el servicio, aunque para hacerlo debe ganar la licitación convocada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom).