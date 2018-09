La startup se renueva Airbnb ofrecerá alojamientos para ser utilizados como salas de reuniones fuera de la oficina

La compañía sumará nuevas características para sus usuarios corporativos, incluyendo la opción de obtener viviendas temporales para trabajadores

Airbnb está expandiendo la parte de su negocio dirigida a los viajeros de negocios, llamada Airbnb for Work.

Airbnb agregará tres características nuevas. La primera adición permite a las empresas usar Airbnb Experiences, su sección donde los viajeros pueden reservar recorridos o eventos para sus vacaciones u organizar actividades grupales. La segunda novedad será permitir que algunas de las casas estén disponibles en Airbnb para reuniones fuera de la empresa. Y la tercera les permitirá a los empleadores obtener viviendas temporales para los empleados que se mudan para trabajar.

"En el ambiente de talento hipercompetitivo de hoy en día, una vez que has reclutado grandes empleados, quieres conservarlos", indicó la compañía en un comunicado. "Los espacios donde las personas pasan tiempo fuera de la oficina hacen una gran diferencia. Las salas de conferencias estériles no son motivadoras y no fomentan la creatividad. Sin embargo, los entornos relajantes y productivos ayudan a las personas a abrirse para conectarse y contribuir; ayudan a los equipos a lograr sus objetivos compartidos de manera más efectiva ".

Airbnb for Work ha demostrado ser un gran acierto para hacer dinero desde su lanzamiento en 2014 como "Airbnb for Business", representando actualmente el 15 por ciento de sus reservas. En concreto, obtuvo un crecimiento de 3 veces en las reservas de 2015 a 2016 y nuevamente de 2016 a 2017. De hecho, 700,000 empresas han utilizado el servicio para planificar viajes de negocios.

Airbnb, cuya valuación asciende a u$s31.000 millones, ha estado ocupada expandiendo su plataforma este año. El mes pasado integró los listados de Airbnb en la herramienta de búsqueda y reserva de Concur, conectándose por primera vez con una plataforma de viajes corporativos. Unos meses antes, estableció un nuevo nivel específicamente para clientes de alto nivel, llamado Airbnb Plus y Beyond by Airbnb.

Se espera que la empresa llegue a los mercados bursátiles el 30 de junio de 2019. Lentamente, está dando los pasos necesarios para su IPO, como fue la creación de un programa de bonos que otorgue beneficios a los empleados en 2018 y 2019, y sumando a un ejecutivo de Amazon para dirigir su unidad de hogares.