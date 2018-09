eSports AS Mónaco presentó su equipo oficial de eSports

El club francés se suma al torneo organizado por Konami y eFootball.pro. Gerard Piqué, presidente del Barcelona en eSports, celebró su inclusión.

Konami en conjunto con eFootball.Pro, anunció que el AS Mónaco se sumará al torneo de eSports que las dos empresas crearon; siendo el tercer club en unirse a la primera liga internacional de eSports exclusiva para clubes de fútbol, después del FC Barcelona en febrero de 2018 y del FC Schalke 04 en julio.



Juli Ferre, directora comercial y de marketing de AS Mónaco hizo la siguiente declaración: “Un año después de haber creado nuestra estructura exclusiva de eSports, este es un paso más en la industria del deporte electrónico para AS Monaco. El club que ya participa en diferentes juegos muestra, con este nuevo paso, su compromiso de posicionarse como un jugador clave en esta área".

"Estamos encantados de ser el tercer club que se une, como socios fundadores junto con el FC Barcelona y el Schalke 04, en la primera liga deportiva electrónica internacional exclusiva para clubes de fútbol. Estamos muy entusiasmados de poder competir pronto con tan grandes rivales en esta dura competencia que proporcionará grandes momentos para compartir con nuestros fanáticos”, concluyó Ferre.



Por su parte, el FC Schalke 04 presentó también su team de PES 2019 durante el mes de julio. Este nuevo proyecto es considerado como una oportunidad para ampliar su presencia en el deporte electrónico: “FC Schalke 04 fue uno de los clubes deportivos pioneros en el mundo en incorporar su propio departamento de deportes electrónicos (eSports). Optamos por aumentar aun más nuestro compromiso y aventurarnos en diferentes ramas”, afirmó Tim Reichert, Director en jefe de juegos en FC Schalke 04.

“Nuestra participación también nos permite establecer nuestra marca a nivel internacional y seguir compitiendo al más alto nivel. Creemos que esta liga con equipos como el FC Barcelona y AS Mónaco será un gran evento para nosotros y nuestros fanáticos, en el que podremos exhibir aún más nuestra experiencia y esfuerzo”, definió Reichert.



Gerard Piqué, presidente y fundador de eFootball.Pro, está contento con las nuevas incorporaciones: “Estamos felices con este contrato para eFootball.Pro. Schalke tiene mucha experiencia en eSports y nos ayudará a lograr una competencia de calidad. Schalke 04 será un rival muy difícil para el Barça, pero también lo serán los otros equipos que se anunciaron y que se sumarán a la competencia".

"Queremos crear una liga de referencia dentro de los deportes electrónicos, y estamos seguros de que vamos a sorprender tanto a los fanáticos actuales como a los que vendrán en el futuro”, agregó el defensor y compañero de Messi.