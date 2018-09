Internet y medios Facebook derrota a Twitter en la lucha contra las noticias falsas

Las plataformas también luchan contra la desinformación a partir de la prevención: suspenden cuentas falsas cuando a medida que se crean

Un nuevo estudio, realizado por las universidades de Standford y de Nueva York, analizó el rendimiento de las publicaciones colgadas en sitios donde predominan las noticias falsas desde enero del 2015 hasta julio del 2018.

De este trabajo, titulado “Trends in the Diffusion of Misinformation on Social Media” (“Tendencias de la desinformación en las redes sociales”, en castellano), se desprende un crecimiento en el número de interacciones entre estos sitios web y redes sociales como Facebook o Twitter hasta finales de 2016.

Según el diario digital The Verge, para el estudio, sus autores reunieron en una lista a 570 sitios identificados como difusores de noticias falsas. Los resultados muestran que las interacciones con los sitios de "fake news" aumentaron constantemente en Facebook y Twitter, desde principios de 2015 hasta unos meses después de las elecciones presidenciales de 2016. A partir de entonces, las interacciones de Facebook con este tipo de noticias cayeron más de un 50%, mientras que las de Twitter siguieron creciendo.

Te puede interesar Google modificó los ajustes de la batería en smartphones con Android 9 sin avisar a los usuarios

Con estos datos, Hunt Allcott, Matthew Getzkow y Chuan Yu, autores del estudio, consideran que aunque aún no es definitivo, se ve una disminución del problema producido por la desinformación. Además, apuntan que los esfuerzos de Facebook tras las elecciones de 2016 para erradicar la difusión de noticias falsas han tenido un impacto importante.

Pero, aparte de dar buenas noticias, los miembros de estas dos prestigiosas universidades norteamericanas hacen alguna que otra advertencia. La primera de ellas es que los editores de noticias falsas aparecen y desaparecen todo el tiempo y el estudio solo mide el rendimiento de los sitios “de larga duración”. Incluso, según los autores, los editores de estas ‘fake news’ a menudo cambian el nombre de su dominio para evitar ser detectados.

Las plataformas también luchan contra la desinformación a partir de la prevención: suspenden cuentas falsas cuando a medida que se crean. Un dato que el estudio no tiene en cuenta. La investigación tampoco se fija en aquellas publicaciones por parte de usuarios que denuncian el falso.

Facebook ha reducido la desinformación en su plataforma gracias a los cambios en el "feed" de noticias desarrollados a principios de año. La red social de Zuckerberg también ha eliminado más de 200 millones de ‘fake news’. Sin embargo, la compañía tecnológica recibe más de 70 millones de citas a este tipo de noticias cada mes. En cuanto a Twitter, la red social cita las noticias falsas entre 4 y 6 millones de veces al mes.