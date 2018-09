Streaming YouTube cierra Gaming, su aplicación para los juegos

La plataforma de video de Google decidió inaugurar un nuevo hogar para sus iniciativas relacionadas con los videojugadores intensivos

Más de 200 millones de usuarios en todo el mundo se conectan a diario a YouTube para reproducir vídeos y "streaming" en vivo dedicados a los videojuegos. En los últimos doce meses, se visualizaron más de 50 mil millones de horas de contenido relacionado con los juegos, con más de 500.000 usuarios activos por mes que llevaron a cabo retransmisiones en directo.

Por esta razón, la plataforma ha decidido inaugurar un nuevo hogar para sus iniciativas relacionadas con el "gaming", considerando también los proyectos puestos en marcha en el pasado y que no siempre lograron los resultados deseados. En particular, es el caso de la aplicación independiente YouTube Gaming, lanzada por Google en 2015 y que nunca supo ganarse a los usuarios.

Ahora todo el mundo del juego del universo YouTube se incorporará a la plataforma principal, en la dirección youtube.com/gaming. La nueva sección contiene los videos subidos por los canales a los que se realizó la subscripción, las retransmisiones en vivo de los jugadores y otros contenidos considerados de tendencia y por lo tanto dignos de atención por parte de los apasionados.

También se puede navegar por el catálogo a partir de los títulos más exitosos del momento: Fortnite, PUBG y Dota 2, por ejemplo. De momento, será exclusiva de los Estados Unidos la categoría "On The Rise", en la que YouTube destaca semana tras semana a los creadores y canales que, aunque aún no hayan recibido un gran número de subscripciones, publican regularmente contenido de calidad.

Por lo tanto, la aplicación YouTube Gaming está destinada a una jubilación anticipada, probablemente ya en la primavera de 2019, después de solo cuatro años de vida. En cualquier caso, algunas de las características y peculiaridades experimentadas en la aplicación (como las páginas de juegos, Super Chat y Channel Membership) han sido utilizadas por el equipo de YouTube para crear la nueva sección.

El interés de Google, propietario de YouTube, para el universo de los videojuegos se conoce desde hace muchos años, desde que la empresa intentó sin éxito completar la adquisición de la plataforma Twitch, que finalmente acabó en manos de su competidor, Amazon.