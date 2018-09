Tips Whatsapp: trucos para no volver a perder un mensaje

Cómo acceder fácilmente a textos antiguos de esta aplicación sin tener que buscarlos en la infinidad de envíos que recibimos diariamente

El nombre de una película, una dirección, una lista de compras o una información importante que pasó un contacto. Muchas son las cosas que se envían por WhatsApp para guardar y volver a leer en alguna otra oportunidad. Pero el problema es cómo acceder a esos datos entre los miles mensajes que se reciben.



Si bien es una de las aplicaciones que más se utiliza, sigue guardando varios secretos. En esta oportunidad, veremos cómo acceder fácilmente a mensajes antiguos sin tener que buscarlos entre una infinidad de envíos que nos llegan constantemente.



La clave para no volver a tener este problema es la opción de la estrella, lo que se conoce como mensaje destacado.



Pasos a seguir para destacar un mensaje:



1- Presionar el mensaje que se desea destacar en un chat con un contacto. Allí aparecerán varios iconos.

2- Seleccionar el icono de la estrella de la parte superior de la pantalla. Con esta acción ya se habrá guardado.



Cómo deshacer la acción de destacar un mensaje:



1- Mantener presionado el mensaje que ya no se desea destacar.

2- Elegir el icono de la estrella para deshacer la acción de destacar. Con esto, se retira el mensaje de la lista de destacados, pero no se borra del chat.



Cómo ver la lista de mensajes destacados:



1- Abrir el WhatsApp.

2- Pulsar el botón de menú en la esquina superior derecha

3- Seleccionar la opción mensajes destacados y aparecerán todos los que se han guardado.