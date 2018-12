WhatsApp no dejará de reenviar más de 5 veces un mensaje

Las fake news tienen a WhatsApp como una de las principales vías de expansión ya que por las cadenas de mensajes llegan a más personas en poco tiempo

A partir de las acusaciones a WhatsApp en diversos países de propagar falsas noticias, spam o propaganda política, la empresa de decidió tomar algunas medidas en contra del "fake news", y una de sus nuevas acciones es poner un límite a la cantidad de veces que se puede reenviar un mismo mensaje.

Te puede interesar Mendoza pone en marcha su plan para convertirse en el "Silicon Valley del oeste argentino"

Hasta el momento, en la mayoría de países el mismo mensaje se podía reenviar a 20 contactos o grupos. Mientras que ahora no se podrá reenviar a más de 5 contactos.



Así lo dio a conocer a través de un tuit WaBetaInfo, un sitio que se especializa en información de este servicio.



Esta medida ya se puede ver en el Android, según comentó Xataka ya que no es posible realizar un reenvío masivo como ocurría hasta ayer mismo, pero en iOS todavía no se ha puesto en práctica.



De tal manera, y siguiendo los pasos de India, es una medida de seguridad de parte de la compañía de Mark Zuckerberg y para evitar la difusión de noticias falsas, así como de estafas que corren a través de la mayor aplicación de mensajería instantánea en todo el mundo. Pero hay que ver si establecer un límite como este tipo puede ser útil para finalizar con el "fake news".