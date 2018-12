Cinco lecciones de liderazgo de jefe de tecnología "accidental"

El CTO de PayPal relata lo que aprendió en su camino hasta llegar a manejar los sistemas de una de las plataformas globales de pagos electrónicos

Nunca aspiré a tener una gran carrera y tampoco soñé con ser un jefe de tecnología (CTO, sigla en inglés). Cuando era adolescente, lo único que quería era ser era un piloto en la Fuerza Aérea de la India. Intenté algunas veces ingresar a la Academia de Defensa Nacional, pero no califiqué.

Mi camino para llegar a ser director de tecnología en una de las empresas de la lista 500 de la revista Fortune no fue un camino planeado perfectamente. En realidad, estuvo formado por muchos pequeños pasos. Aquí hay algunas lecciones que he aprendido en este camino.

Sigue tus curiosidades

En la construcción de una carrera en tecnología, o cualquier otra industria, no existe una fórmula única para el éxito. Sin embargo, algo que es básico, es seguir tus propias curiosidades y pasiones.

A lo largo de mi infancia, aprendí a arreglar y reparar cosas. En mi primer año de universidad, mi padre me dio la opción de gastar algo de dinero que había ahorrado ya sea en una motocicleta o en una computadora. Adivina lo que elegí…

Seguir mis pasiones y curiosidades me ha ayudado a mejorar mi carrera y, al aplicar esta filosofía, he podido seguir el ritmo del entorno tecnológico en constante cambio. La curiosidad ha sido como una fuerza multiplicadora para mí.

Abre las ventanas de aprendizaje

En mi mente, podría prestar mi motocicleta todo el día a mis amigos a cambio de 30 minutos en la computadora. Como una de las pocas personas con una computadora en mi localidad, comencé a programar y en un año aprendí varios lenguajes de programación.

A medida que crecía mi curiosidad, crear software ya no era suficiente para mantenerme ocupado, así que un día decidí abrir la computadora y mirar a mi alrededor. Comencé a desarmarla, y luego a armarla de nuevo y aún funcionaba. Este interés me llevó a la escuela de ingeniería. Luego comencé a comprar partes y vender computadoras. Y es así como desarrollé una pasión por la informática.

Hoy, en mi rol en PayPal, trato cada interacción, ya sea con mi director general ejecutivo (CEO, sigla en inglés) o con un recién graduado universitario, como una oportunidad de aprendizaje. Siempre debes incrementar tu nivel de conocimiento.

Aprovecha cada oportunidad para liderar

Para muchos, en las primeras etapas de su carrera, puede llevar algún tiempo comprender los beneficios de apoyar a las personas que los rodean en su crecimiento profesional y dejar de lado la mentalidad de “competir” con colegas, en lugar de trabajar juntos como un equipo.

He aprendido de primera mano que no sólo un grupo de personas que trabajan juntas produce mejores resultados, sino que también puede ser una fuente de gran satisfacción. Seré el primero en admitir que cuando empecé como gerente, no siempre sabía lo que estaba haciendo y, al mirar atrás, ¡probablemente no era muy bueno en eso!

Pero después de un año, supe que ese era mi camino, y a través de los años he pasado de manejar tan solo tres personas hasta más de 1.800. Ha habido muchas cosas que tuve que aprender como líder, desde asegurarme de que estoy al tanto de las actividades del día a día con mis equipos, hasta ser patrocinador y mentor de mis empleados.

Hasta el día de hoy, continúo aprendiendo lecciones de liderazgo y ahora me concentro en construir el equipo más increíble posible y transmitir el mayor conocimiento posible. Entonces, como un líder que alguna vez se mostró renuente, imploro a los que comienzan su carrera que se unan a ser parte de un equipo y que disfruten la oportunidad de ayudar a otros a crecer.

Has confiado en tus equipos lo suficiente como para darles autonomía y responsabilidad, lo que conduce al crecimiento.

La confianza es acumulativa… pero no siempre es un camino recto

He tenido muchas oportunidades únicas en la vida, en las que asumir riesgos era un requisito para tener éxito, y a su vez era un requisito para el crecimiento. Las lecciones difíciles son grandes maestros.

El hecho es que la mayoría de las personas lidian con la confianza, especialmente al principio de su carrera. Nadie nace con confianza, es un rasgo acumulativo que crece con el tiempo.

Sé por experiencia personal que mucha gente con la que fui a la escuela no me reconoce cuando demuestro confianza como líder, pero es algo que he desarrollado durante muchos años.

Para los aspirantes a líderes, es importante recordar que uno no se despierta mágicamente un día confiado en todo lo que hace. En cambio, las experiencias (buenas y malas) que atraviesas durante tu carrera te dan la confianza en ti mismo para tomar riesgos y lograr grandes cosas.

El mundo conspirará contigo, si lo pides

Incluso si crees que trabajas mejor por tu cuenta, pedir ayuda a otros es una de las mejores rutas para el éxito. Y a veces, ese consejo no es lo que quiere escuchar, pero se necesita una perspectiva externa para tener el impulso que se necesita para dar el salto.

Dar ese salto me ha dado algunas de las mejores experiencias en mi vida. Nunca permitas que el escudo del ego te impida asumir riesgos inteligentes y aprender de nuevas experiencias. El mundo puede convertirse en tu entrenador, si lo dejas.

Estas lecciones han sido críticas para mí al navegar con éxito el viaje de un niño curioso en la India a un CTO. Y no puedo esperar a ver qué hay en el camino por delante.