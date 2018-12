Huawei analiza invertir en energías renovables en La Rioja

El gigante tecnológico asiático fabrica "paneles ultramodernos" y desarrolló la capacidad de almacenamiento de la energía, según dijo un funcionario

El ministro de Planeamiento e Industria riojano, Rubén Galleguillo recibió la visita del director de inversiones en energías renovables en Argentina de Huawei, Justin Shen, para avanzar en las gestiones respecto al proyecto para la construcción de un parque solar fotovoltaico en La Rioja.

Galleguillo trabaja en la búsqueda de aporte tecnológico y financiero para el desarrollo del parque fotovoltaico que busca abastecer a todo el sector industrial de La Rioja.

“Nuestra visita a la ciudad de Shenzhen nos permitió establecer estos vínculos y permitir que hoy nos visite el director de Huawei en Argentina y tener la posibilidad concreta de visibilizar desde lo técnico y financiero este proyecto que es muy importante en el marco de un proceso de reconversión de la matriz eléctrica del país que está siendo absolutamente necesario por los elevados costos e incrementos que está sufriendo la tarifa eléctrica que impactan de lleno en el sector productivo, industrial y de comercio, y también para ponernos en sintonía con las grandes tendencias que hoy por hoy están en el mundo”, dijo el funcionario provincial, citado por medios riojanos.

Te puede interesar Por qué conviene cambiar la batería del iPhone antes de 2019

“Estamos financiando a través del Consejo Federal de Inversiones el desarrollo de un proyecto en su etapa técnica, a partir de la contratación de un experto que ya tuvo contacto con empresarios del sector productivo e industrial. Este proyecto ejecutivo nos va permitir determinar cuáles van a ser las condiciones técnicas del Parque”, detalló Galleguillo.

El ministro informó que se firmará un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para la implementación en la provincia de un proceso de eficiencia energética, que permitirá desarrollar capacitación y transferir conocimiento en la materia y también determinar la situación específica de cada industria y establecimiento productivo y sus necesidades de reconversión energética, lo cual nos dará un diagnóstico preciso de la situación y nos posibilitará trabajar con las necesidades de reconversión en la materia.

Según el funcionario, Huawei “no sólo fabrica paneles ultramodernos sino que además desarrolló una capacidad que no hizo otra empresa en el mundo que es la capacidad de almacenamiento de la energía, ya que uno de los problemas más importantes de la energía fotovoltaica es que hasta hace poco tiempo no se podía almacenar, había energía mientras teníamos horas de sol. Actualmente desarrollaron una tecnología donde por varias horas se puede almacenar la energía y no solo lo están haciendo sino también exportándolo, lo cual es un salto tecnológico enorme”.