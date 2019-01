Samsung incorporaría zoom de 25 aumentos para sus móviles

Uno de los desafíos que enfrentan los fabricantes de teléfonos inteligentes es la necesidad de hacer más delgados a los dispositivos

Samsung acordó la compra de la compañía israelí Corephotonics por 155 millones de dólares. la empresa se especializa en tecnología de cámaras de fotos para teléfonos inteligentes.

Corephotonics ha desarrollado una cámara con tecnología de doble lente para teléfonos inteligentes, que está diseñada para mejorar la calidad de las imágenes. Fue fundada en 2012 por su director general ejecutivo, David Mendlovic, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Tel Aviv y ex científico jefe del Ministerio de Ciencia y Tecnología; el jefe de desarrollo, Gal Shabtay; el jefe de registro, Eran Kali; Noy Cohen; y Ephraim Goldenberg. La compañía cuenta con una plantilla de docenas en sus instalaciones en Tel Aviv.

Los principales inversores en Corephotonics son Samsung Ventures, uno de las ramas de inversión de Samsung en Israel; Foxconn, un gran fabricante de componentes electrónicos; la empresa taiwanesa MediaTek, uno de los mayores fabricantes mundiales de chips de comunicaciones móviles; el fondo israelí Magma Venture Partners; el fondo Amiti Ventures; Horizon Ventures, controlada por el multimillonario chino Li Ka Shing y Solina Chau; la plataforma de crowdfunding OurCrowd; la empresa de memoria flash SanDisk; y el proveedor de telefonía chino CK Telecom.

Corephotonics trabaja con todas las grandes compañías de teléfonos inteligentes. Shabtay dijo que la empresa se había dado cuenta de que “hay varios huecos grandes, sobre todo un lente de zoom óptico. El zoom real no existe en una cámara de teléfono inteligente, que solo tiene un zoom digital que en realidad es una manipulación de la imagen“.

Corephotonics no fabrica la propia cámara; sólo lo diseña. Reuters informó en noviembre de 2017 que la compañía israelí había presentado una demanda contra Apple Computers por usar la tecnología que había desarrollado, para la cual Corephotonics dijo que tenía una patente registrada, en el iPhone 7 plus y el iPhone 8 plus. El destino de esta demanda es desconocido. La fotografía computacional es la gran apuesta de las compañías de celulares, y la calidad de las fotografías en los dispositivos de alta gama es lo que marca la diferencia.