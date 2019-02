Un humano derrota en un debate a un sistema de inteligencia artificial

El tema del debate, sobre si se debe o no subvencionar los centros preescolares, no se conocía de antemano por ninguno de los dos participantes

Después de derrotar a un humano jugando al ajedrez, al Trivial y al Go, una máquina de inteligencia artificial se enfrentó a un humano en un debate y... ¡perdió!

Fue el lunes, cuando Harish Natarajan, campeón de Europa de debate en 2012 y finalista en el campeonato del mundo en 2016, venció a Project Debater, el sistema de inteligencia artificial diseñado por IBM Research, durante la conferencia Think 2019, organizada por IBM en la ciudad californiana de San Francisco.

Según la compañía estadounidense, Project Debater es "es el primer sistema de inteligencia artificial que puede debatir con los seres humanos sobre temas complejos", capaz de digerir "textos muy largos, construir un discurso bien estructurado sobre un tema" y exponerlo "con claridad y propósito", al mismo tiempo que puede "refutar a su oponente".

El debate, que se puede ver en el siguiente vídeo, siguió el formato de un debate tradicional. Project Debater y su contraparte humana presentaron una introducción de cuatro minutos, seguida de una refutación de cuatro minutos más y una declaración final de dos minutos.

El tema del debate –sobre si se debe o no subvencionar los centros preescolares– no se conocía de antemano por ninguno de los dos participantes, y Project Debater no fue entrenado previamente sobre ese tema ni ningún tema en concreto.

En realidad, Debater es capaz de crear rápidamente una argumentación persuasiva basada en datos sobre cualquier tema. Eso le permite discutir sobre lo que sea, siempre, claro, que esté bien cubierto en el enorme corpus de 10.000 millones de frases procedentes de periódicos y publicaciones académicas que el sistema explota.

También es capaz de usar el sentido del humor. En la discusión con Natarajan, la máquina de inteligencia artificial, una caja negra estática con una ventana azul en la que unos círculos indicaban que estaba analizado datos, se presento con estas palabras:

"He oído que usted ostenta el récord mundial de victorias en concursos de debate contra humanos, pero sospecho que nunca ha debatido con una máquina. Bienvenido al futuro"

Finalmente, el hombre se impuso a la máquina y en las votaciones finales para decidir quién era el vencedor, Harish Natarajan se impuso a Project Debater. Curiosamente, este estudiante de la Universidad de Cambridge contó con el voto favorable de Ginni Rometty, director ejecutivo de IBM, que a pesar de todo quiso dejar claro que la experiencia ayudaría a que la creación de su compañía fuera aún mejor.

Más allá del espectáculo ofrecido el lunes, el Project Debater quiere ser más que un asistente personal como los que ya existen, e IBM asegura que "ayudará a las personas a razonar proporcionando argumentos convincentes, basados ​​en evidencias y limitando la influencia de las emociones, la parcialidad o la ambigüedad". El objetivo final es construir un sistema que ayude "a las personas a tomar decisiones basadas en evidencias, sobre todo cuando las respuestas no son blanco o negro", dice IBM.