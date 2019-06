Accionistas exigen dividir Google antes de que reguladores la obliguen

Inversores activistas quieren que la matriz de Google, Alphabet, tome medidas para escindirse antes de que los reguladores obliguen al mayor motor de búsquedas de internet a dividirse en varias empresas.



SumOfUs, un grupo con sede en Estados Unidos que busca restringir la creciente influencia de las multinacionales, hará la propuesta en la reunión anual de accionistas de Alphabet Inc que se realiza más tarde el miércoles en la sede de la compañía en Sunnyvale, California.



"Las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea seguirán preocupadas por el poder que tiene Alphabet en el mercado, tomando en cuenta las restricciones a los monopolios", indica la propuesta.



"Creemos que los accionistas podrían recibir un mayor beneficio por una reducción estratégica voluntaria en el tamaño de la compañía que a partir de ventas de activos ordenadas por los reguladores", añadió.



La propuesta no tiene posibilidades realistas de éxito, ya que los dos altos ejecutivos de Alphabet, Larry Page y Sergey Brin, cuentan con el 51,3% de los votos de los accionistas.



Sin embargo, demuestra que existe un creciente foco en el prospecto de acciones antimonopolio contra Alphabet y otras grandes firmas de tecnología, como Facebook Inc y Amazon.com Inc, puesto que enfrentan críticas de políticos y de la opinión pública por temas de privacidad y excesiva influencia en el mundo de la información.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado varias veces a Google, al afirmar, sin evidencia, que su motor de búsquedas a menudo arroja resultados que le son desfavorables.